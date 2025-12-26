باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جشن میلاد حضرت عیسی مسیح (علیه السلام)

پیروان مسیحیت در ارومیه به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) پیامبر بزرگ الهی مراسم گرامیداشت برگزار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشن میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) در ارومیه با حضور آشوریان و ارامنه برگزار شد، مراسمی که تصویری از همزیستی اقوام و ادیان مختلف در ایران را به نمایش گذاشت.

 

