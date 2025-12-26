باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بازگشت حیات به تالاب نهبندان + فیلم

بارش‌های اخیر در خراسان جنوبی، به تالاب کجی نمکزار نهبندان پس از ۱۸ ماه خشکی، جانی دوباره بخشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش‌های اخیر در خراسان جنوبی باعث آبگیری حدود ۵۰ درصد از تالاب کجی نمکزار نهبندان پس از حدود ۱۸ ماه خشکی شد.

 

