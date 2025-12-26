بازگشت حیات به تالاب نهبندان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0622\u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f5\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0632 \u062a\u0627\u0644\u0627\u0628 \u06a9\u062c\u06cc \u0646\u0645\u06a9\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0647\u0628\u0646\u062f\u0627\u0646 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f1\u06f8 \u0645\u0627\u0647 \u062e\u0634\u06a9\u06cc \u0634\u062f.\n\u00a0\n