رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا از توقیف یک دستگاه کامیون ولوو ۱۰ چرخ در محور اندیمشک به اهواز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ بهروز خانپور، رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا، اظهار کرد: در ساعت ۲۱:۴۵ روز پنجشنبه، یک دستگاه کامیون ولوو ۱۰ چرخ که در محور اندیمشک به اهواز در حال تردد بود، به علت نداشتن حفاظ ایمنی در قسمت بار توسط عوامل پلیس راه متوقف شد.

وی افزود: پس از توقف خودرو و انجام استعلام‌های لازم مشخص شد راننده این کامیون فاقد گواهینامه معتبر بوده و سن وی نیز حدوداً بین ۱۷ تا ۱۸ سال است که این موضوع تخلفی آشکار و بسیار حادثه‌ساز محسوب می‌شود.

سرهنگ خانپور تصریح کرد: در همین راستا، کامیون مذکور بلافاصله به پارکینگ منتقل و راننده فاقد گواهینامه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا با اشاره به تشدید برخورد با تخلفات پرخطر گفت: تیم‌های عملیات ویژه پلیس راه فراجا در هفته جاری در استان خوزستان مستقر هستند و با هرگونه تخلف حادثه‌ساز، به‌ویژه تخلفات مرتبط با ناایمنی وسایل نقلیه سنگین و رانندگان فاقد صلاحیت، قاطعانه برخورد خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استان خوزستان بر اساس آمار‌های موجود، در آبان‌ماه سال جاری جزو استان‌های دارای افزایش تصادفات بوده و اجرای این طرح‌ها با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح جاده‌ای با جدیت ادامه خواهد داشت.

منبع: پلیس راه

برچسب ها: پلیس راه ، تخلف رانندگی
خبرهای مرتبط
شناسایی ۳۶۳۴ خودروی رهاشده در تهران/ ۱۶۳۲ خودرو به پارکینگ منتقل شد
نجات جان ۱۶۰۰ تبعه افغانستان از سرما و یخبندان
تاکید چندباره پلیس به رانندگان: همراه داشتن تجهیزات زمستانی در سفر‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۰۵ دی ۱۴۰۴
پلیس راهنمایی نداریم.هان نکنه منظورتون همان پلیس جریمه است .پلیس جریمه بگوعزیزم
۱
۵
پاسخ دادن
آماده‌باش کامل هلال‌احمر در پی نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل از شش و نیم صبح فردا
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور / انسداد محور چالوس و آزادراه تهران–شمال جنوب به شمال
دستور برای حمایت از معیشت سیل‌زدگان و ترمیم شبکه‌های آب و برق ۴ استان سیل زده
حدود ۲۰۰ مرکز مراقبت در منزل مبتنی بر رویکرد خانه محور در کشور ایجاد شده است
مجتمع‌های ساختمانی که ایمنی لازم را ندارند + فیلم
نقش موثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تامین کالاهای اساسی/ در جنگ اقتصادی قرار داریم
تبریک وزیر رفاه به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع)/ تاکید بر وحدت اقوام و ادیان در ایران
آخرین اخبار
حدود ۲۰۰ مرکز مراقبت در منزل مبتنی بر رویکرد خانه محور در کشور ایجاد شده است
مجتمع‌های ساختمانی که ایمنی لازم را ندارند + فیلم
نقش موثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تامین کالاهای اساسی/ در جنگ اقتصادی قرار داریم
دستور برای حمایت از معیشت سیل‌زدگان و ترمیم شبکه‌های آب و برق ۴ استان سیل زده
تبریک وزیر رفاه به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع)/ تاکید بر وحدت اقوام و ادیان در ایران
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل از شش و نیم صبح فردا
آماده‌باش کامل هلال‌احمر در پی نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور / انسداد محور چالوس و آزادراه تهران–شمال جنوب به شمال
مدارس ابتدایی استان تهران فردا مجازی شد
آغاز به‌کار کنگره فرهنگی‌هنری امام هادی (ع) در منطقه ۱۰ تهران
جزئیات توقیف نفتکش خارجی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس
افزایش آلاینده‌های جوی تهران/ تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوا
۷ قربانی در تصادفات هفته گذشته پایتخت/ موتورسواران کماکان رکورد دار هستند
پیشنهاد سطح‌بندی جدید به جای دهک بندی خانوار‌ها برای دریافت «یارانه»
اتوبوس برقی تهران تا پایان سال به ۵۰۰ دستگاه می‌رسد
بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی تهران درمنطقه یک، کاهش ۱۷۰ تن آلودگی هوا
اعضای هیأت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدند
نوجوانی که در دل سیلاب، ناجی اهالی روستا شد + فیلم
بررسی نکات ایمنی در مواجهه با زمین لرزه + فیلم
کامیون ۱۰ چرخ با راننده ۱۷ ساله متوقف شد
تردد روان در محور‌های شمالی کشور/ بارش باران و برف در چند استان و مسدودی برخی محور‌ها
هوای پایتخت «ناسالم برای گروه‌های حساس»