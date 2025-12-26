رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا از توقیف یک دستگاه کامیون ولوو ۱۰ چرخ در محور اندیمشک به اهواز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ بهروز خانپور، رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا، اظهار کرد: در ساعت ۲۱:۴۵ روز پنجشنبه، یک دستگاه کامیون ولوو ۱۰ چرخ که در محور اندیمشک به اهواز در حال تردد بود، به علت نداشتن حفاظ ایمنی در قسمت بار توسط عوامل پلیس راه متوقف شد.

وی افزود: پس از توقف خودرو و انجام استعلام‌های لازم مشخص شد راننده این کامیون فاقد گواهینامه معتبر بوده و سن وی نیز حدوداً بین ۱۷ تا ۱۸ سال است که این موضوع تخلفی آشکار و بسیار حادثه‌ساز محسوب می‌شود.

سرهنگ خانپور تصریح کرد: در همین راستا، کامیون مذکور بلافاصله به پارکینگ منتقل و راننده فاقد گواهینامه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا با اشاره به تشدید برخورد با تخلفات پرخطر گفت: تیم‌های عملیات ویژه پلیس راه فراجا در هفته جاری در استان خوزستان مستقر هستند و با هرگونه تخلف حادثه‌ساز، به‌ویژه تخلفات مرتبط با ناایمنی وسایل نقلیه سنگین و رانندگان فاقد صلاحیت، قاطعانه برخورد خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استان خوزستان بر اساس آمار‌های موجود، در آبان‌ماه سال جاری جزو استان‌های دارای افزایش تصادفات بوده و اجرای این طرح‌ها با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح جاده‌ای با جدیت ادامه خواهد داشت.

منبع: پلیس راه