رئیس معاونت برنامه و بودجه سازمان و رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، بهره‌برداری از سیستم تعیین موقعیت مکانی دقیق ماهواره‌ای در شهر فاضل‌آباد بخش کمالان علی آباد کتول آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان،  صیدایی گفت:  این طرح با هدف افزایش دقت خدمات نقشه‌برداری، عمرانی و زیرساختی و از محل اعتبارات مدیریت برنامه‌ریزی استان گلستان اجرا شده است.

او افزود: در همین راستا، دو دستگاه پیشرفته مکان‌یابی با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیون تومان خریداری شده که یک دستگاه در بخش کمالان شهرستان علی‌آباد کتول نصب و راه‌اندازی شده است.

صیدایی تأکید کرد: راه‌اندازی اولین سامانه دراین شهرستان نقش مؤثری در توسعه پروژه‌های فنی، عمرانی و مدیریت دقیق مکانی در منطقه خواهد داشت

 این ایستگاه نقش مهمی در مکان‌یابی دقیق، مسیریابی و مدیریت هوشمند حمل‌ونقل ایفا می‌کند و از آن در حوزه‌های مختلفی همچون نقشه‌برداری، کشاورزی دقیق، امداد و نجات و پایش فرونشست زمین استفاده خواهد شد.

به گفته کارشناسان با توسعه فناوری GNSS، دقت اندازه‌گیری‌ها افزایش یافته، هزینه‌ها کاهش می‌یابد و ایمنی در بسیاری از فعالیت‌های روزمره و صنعتی ارتقا پیدا می‌کند.

این فناوری همچنین به پایش فرونشست زمین و تغییرات پوسته‌ای کمک کرده و داده‌های آن برای شناسایی مشکلاتی نظیر برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و فعالیت گسل‌ها اهمیت زیادی دارند. گسترش شبکه‌های GNSS دائمی و دسترسی عمومی به داده‌ها، نقش کلیدی در مدیریت مخاطرات طبیعی و توسعه پایدار کشور خواهد داشت.

منبع: سازمان برنامه و بودجه 

برچسب ها: سامانه ، زیرساخت
هوای آرام گلستان تا یکشنبه پایدار است/ بارش‌های مؤثر و کاهش دما از سه‌شنبه
