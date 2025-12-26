باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - غلامرضا جمشیدی در جریان بازدید خبرنگاران از عسلویه اظهار داشت:با برنامه‌ریزی در حوزه‌های لجستیک، اسکله‌ها، خرید خوراک، دادن محصولات به واحدها و تولید بهینه، توانستیم این رشد را ثبت کنیم.

جمشیدی اظهار داشت: پتروشیمی نوری در مقایسه با سال‌های گذشته بیش از ۷۵ درصد تولیدات خود را به بازار داخل می‌دهد، اما این به معنای ارزان فروشی نیست. همچنین ارزآوری پتروشیمی نوری کم نشده بلکه به دلیل دادن محصولات به بازار داخل ۱۱ درصد از میزان صادرات ما کاسته شده است.

وی گفت: در مجموع طی دوره یک ساله اخیر ۴۸ درصد درآمدهای این شرکت افزایش داشته و رشد درآمد آمونیوک از ۱۵ به ۲۷ درصد رسیده است.

وی با اشاره به برخی پروژه‌هایی که هم اکنون در این شرکت در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: پتروشیمی هنگام به ظرفیت یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن (که ۹۹ درصد سهام آن متعلق به نوری است)، حدود ۱۶ سال بر زمین مانده بود که اکنون فاز نخست آن در تولید آمونیاک به بهره‌برداری رسید.

جمشیدی با اشاره به اینکه آمونیاک محصولی بسیار خطرناک و ریسک تولید آن بدون حضور لایسنسور بسیار بالا است، اظهار داشت: با حضور نخبگانی از هفت شرکت موفق به تولید این محصول شدیم و حتی در جنگ غزه و رژیم صهیونیستی ۱۳۰ میلیون دلار از این محصول را به هندوستان صادر کردیم.

وی همچنین از پیش‌راه اندازی واحد اوره در این مجموعه خبر داد و گفت: اکنون رآکتور این مجموعه آماده شده و با پیشرفت بالای ۹۹ درصدی پتروشیمی هنگام آماده بهره‌برداری است. به‌طوری که ماه آینده می‌توانیم به تولید یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن اوره پتروشیمی هنگام بپردازیم.

وی ادامه داد: این شرکت همچنین ۲۰ درصد سهام پتروشیمی اروند به عنوان بزرگترین تولید کننده پی‌وی‌سی در ایران را در اختیار دارد و مگاپلنت پتروشیمی هرمز که ۲ برابر پتروشیمی جم است، بیش از ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی همچنین از پیشرفت بیش از ۱۵ درصدی پروژه «زیرو فلرینگ» و تبدیل فلر این مجموعه به محصول با ارزش افزوده بالاتر خبر داد.

جمشیدی بیان داشت: این شرکت ماهیانه بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تن ریفورمیت تولید می‌کند که یک اکتان‌افزا است.

ریفورمیت یک محصول جانبی در واحد حلال‌سازی پالایشگاه است. این محصول اکتان بین ۹۲ تا ۹۵ دارد. با توجه به این که ریفورمیت دارای اکتان و آروماتیک بالایی بوده و علاوه بر آن مقدار گوگرد کمتری نیز دارد، بیشتر برای خوراک صنایع شیمیایی و پتروشیمی و یا به عنوان یک اکتان بوستر یا بنزین مرغوب می‌توان از آن استفاده کرد.

وی تاکید کرد: نوری به عنوان یک شرکت بورسی به دنبال تولید بهینه است و به همین دلیل تولید محصول با ارزش افزوده بالا را در دستور کار خود دارد. همچنین اقدامات ما در این شرکت با اهداف کمک به دولت و تعیین قیمت به نحوی که منافع سهامداران حفظ شود، انجام می‌گیرد.

جمشیدی با اشاره به اهمیت مساله «پتروفن»، آن را به مثابه آب حیات صنعت پتروشیمی کشور برشمرد و گفت: این شرکت با کمک و حمایت‌های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، به دنبال جذب نخبگان و یافت ایده‌های آنان در حوزه‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و سایرعلوم روز است.

وی خاطرنشان کرد: هرچند ما نیاز به برق نداریم و با دارا بودن نیروگاه از این نظر خودکفا هستیم، اما به منظور کمک به دولت، پروژه توسعه‌ای نیروگاه‌های تجدید پذیر خورشیدی را در دستور کار داریم.

جمشیدی بیان داشت: در این راستا قطعه زمینی در لارستان در نظر گرفته شده است که با ویژگی‌هایی نظیر خشک بودن محیط، قرار نداشتن در مسیر گرد و غبار، نزدیکی به پست برق و همچنین تابش بالای نور خورشید، مناسب برای توسعه نیروگاه خورشیدی است و اکنون این زمین را تحویل گرفته‌ایم.

وی بیان داشت: به دنبال تاسیس پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با همکاری شرکت انرژی‌های تجدید پذیر خلیج فارس با عاملیت بانک‌های تجارت و ملت و همچنین استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی هستیم.

وی، نیروی انسانی را به عنوان بزرگترین سرمایه این شرکت برشمرد که تاکنون با عملکرد و همچنین ارائه ایده‌ها و راهکارهای خود توانستند موفقیت‌های خوبی را برای مجموعه به ارمغان بیاورند.

گفتنی است امروز با حضور خبرنگاران بازدید از نیروگاه یک‌هزار مگاواتی گازی شرکت مبین انرژی خلیج فارس در دستور کار قرار گرفت. این نیروگاه با دارا بودن ۸ توربین ۱۲۳ مگاواتی، به تولید برق می‌پردازد که برق تولیدی برای شرکت‌های منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نیروگاه در سال ۸۴ با حضور کارشناسان شرکت مپنا و همچنین کارشناسان فرانسوی راه اندازی شد.

در ادامه از سیکل تامین آب بازدید شد. در این فرآیند، با برداشت آب از خلیج فارس که در فاصله بیش از یک کیلومتری از ساحل و در عمق ۴۰ متری دریا انجام می‌شود، ۳۸۰ هزار متر مکعب در ساعت برداشت از آب دریا انجام شده و بخشی از این آب به طور مستقیم و بدون تصفیه شدن صرف خنک‌کاری مجموعه می‌شود.

همچنین با شیرین‌سازی بخش عمده آب دریافتی از دریا، صرف بویلرها، آبیاری فضای سبز و همچنین تامین آب بهداشتی (غیر شرب) می‌شود.