مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی از عملیات رسانه‌ای ویژه‌ای هم‌زمان با پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا در ۷ دی‌ماه، با محور تبیین اقتدار علمی و فناوری فضایی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - آینه دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: در بخش سیما، ویژه‌برنامه «سه‌ستاره» به‌صورت هم‌زمان با لحظه پرتاب ماهواره‌ها در روز ۷ دی‌ماه روی آنتن سیمای خاوران خواهد رفت. این برنامه با رویکردی تحلیلی و تبیینی، به بررسی ابعاد علمی، فناورانه و راهبردی پرتاب ماهواره‌های ایرانی پرداخته و نقش خودباوری، همت نخبگان و دانشجویان ایرانی در تحقق این دستاورد ملی را برای مخاطبان تشریح می‌کند.

وی‌افوزد: در حوزه صدا نیز برنامه «آسمان مال من است» در روز ۷ دی‌ماه هم‌زمان با پرتاب ماهواره‌ها از رادیو خاوران پخش خواهد شد. این برنامه با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه هوافضا، به معرفی توانمندی‌ها، کارکرد‌ها و دستاورد‌های صنعت فضایی کشور پرداخته و اقتدار علمی ایران در عرصه جهانی را بازنمایی می‌کند.

آینه دار بیان کرد: در ادامه این عملیات رسانه‌ای، برنامه‌های «صبحانه»، «شبانه» و «خانواده» در سیمای خاوران با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان، به تبیین پیشرفت‌های صنعت هوافضای کشور و افزایش آگاهی مخاطبان نسبت به تولید ماهواره در سایه خودباوری ملی خواهند پرداخت.

وی گفت: همچنین برنامه «گفتمان هفته» با نگاهی تحلیلی، به واکاوی ابعاد راهبردی پرتاب ماهواره‌های ایرانی اختصاص دارد و برنامه «محض اطلاع» نیز به‌صورت مستقل به نمایش اقتدار ایران در عرصه فناوری فضایی خواهد پرداخت.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز افزود: پخش زنده لحظه موفقیت پرتاب ماهواره‌ها همراه نیز از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده در سیمای و صدای خاوران است.

آینه دار بیان کرد: در بخش‌های مختلف رادیویی از جمله «پرانتز باز»، «محض اطلاع»، «پیام امروز» و «رادیونما» نیز موضوع پرتاب ماهواره‌های ایرانی با تأکید بر خودباوری، همت ملی و پیشرفت علمی کشور بازنمایی می‌شود.

وی اظهار کرد: این مجموعه برنامه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت علمی اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان، به معرفی توانمندی‌ها و دستاورد‌های صنعت فضایی کشور پرداخته و نمایشگر گام‌های استوار ایران در مسیر پیشرفت علمی خواهد بود.

مدیرکل صدا و سیمای استان نیز گفت: در معاونت فضای مجازی، تولید و انتشار اینفوگرافیک‌ها، اجرای پویش‌های رسانه‌ای، تقطیع برنامه‌ها و انتشار محتوای چندرسانه‌ای متناسب با این رویداد در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: معاونت خبر صداوسیمای خراسان جنوبی با تولید گزارش‌های تلویزیونی و رادیویی و انتشار محتوای خبری در فضای مجازی، این رویداد مهم علمی و ملی را پوشش خواهد داد.

