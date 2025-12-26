عربستان ادعای شورای انتقالی جنوب یمن مبنی بر هدف قرار گرفتن مواضع آن توسط نیروی هوایی این پادشاهی را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عربستان پس از آنکه جدایی‌طلبان در جنوب یمن این پادشاهی را به هدف قرار دادن نیروهایشان با حملات هوایی متهم کردند، هرگونه حمله به آنان را تکذیب کرد.

به ادعای شورای انتقالی جنوب (STC) که از سوی امارات پشتیبانی می‌شود، نیروی هوایی عربستان روز جمعه به اردوگاه "وادی نهب" این شورا در منطقه غیل بن یامین استان حضرموت حمله کرد. هنوز مشخص نیست که آیا این حملات تلفاتی داشته است یا خیر. این رویداد نشان‌دهنده تشدید نادری بین متحدان اسمی است.

پادشاهی عربستان روز پنجشنبه با فراخوان به جدایی‌طلبان تحت حمایت امارات برای ترک دو استان جدیدی که اکنون تحت کنترل دارند، تهدید کرد که ممکن است درگیری را در درون ائتلاف شکننده‌ای که ده سال است با انصارالله یمن در شمال این کشور می‌جنگد، دامن بزند.

منبع: رویترز