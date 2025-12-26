عربستان ادعای شورای انتقالی جنوب یمن مبنی بر هدف قرار گرفتن مواضع آن توسط نیروی هوایی این پادشاهی را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عربستان پس از آنکه جدایی‌طلبان در جنوب یمن این پادشاهی را به هدف قرار دادن نیروهایشان با حملات هوایی متهم کردند، هرگونه حمله به آنان را تکذیب کرد.

به ادعای شورای انتقالی جنوب (STC) که از سوی امارات پشتیبانی می‌شود، نیروی هوایی عربستان روز جمعه به اردوگاه "وادی نهب" این شورا در منطقه غیل بن یامین استان حضرموت حمله کرد. هنوز مشخص نیست که آیا این حملات تلفاتی داشته است یا خیر. این رویداد نشان‌دهنده تشدید نادری بین متحدان اسمی است.

پادشاهی عربستان روز پنجشنبه با فراخوان به جدایی‌طلبان تحت حمایت امارات برای ترک دو استان جدیدی که اکنون تحت کنترل دارند، تهدید کرد که ممکن است درگیری را در درون ائتلاف شکننده‌ای که ده سال است با انصارالله یمن در شمال این کشور می‌جنگد، دامن بزند.

منبع: رویترز

برچسب ها: عربستان ، یمن
خبرهای مرتبط
عربستان خروج مزدوران جنوب یمن از استان‌های تصرف شده را خواستار شد
دبیرکل اتحادیه عرب خواستار اجتناب از تشدید تنش‌ها در یمن شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
آخرین اخبار
ادعای رویترز درباره استقرار موشک‌های روسی در شرق بلاروس
نفت در سراشیبی؛ صلح اوکراین اشباع بازار را کلید زد؟
نه قاطع مجارستان به ارتش اروپایی در خاک اوکراین
نیویورک شبکه‌های اجتماعی را وادار می‌کند «هشدار سلامت روان» اضافه کنند
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
احتمال برگزاری همه‌پرسی در اوکراین درباره طرح صلح ترامپ
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
بیانیه تند علویان علیه تروریسم تکفیری و دولت الجولانی
ریابکوف: اوکراین و حامیان اروپایی آن تلاش برای خرابکاری در مذاکرات صلح را افزایش داده‌اند
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
اعتراف وزیر خارجه نیجریه: آمریکا مقصر ناامنی ماست
بن گویر خواستار مسلح شدن صهیونیست‌ها شد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
بیمارستان العوده غزه به دلیل کمبود سوخت بیشتر فعالیت‌های خود را متوقف کرد
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
بن‌بست در مذاکرات دمشق و کُرد‌ها
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
کرملین: تصمیم گرفتیم مذاکرات با آمریکا را ادامه دهیم
کشته شدن دو شهرک‌نشین صهیونیست در یک عملیات استشهادی
وزیر دفاع بلاروس: غرب در حال آماده‌سازی برای جنگ است 
ترکیه: روسیه ۹ میلیارد دلار بودجه جدید برای نیروگاه آک‌کویو اختصاص داده است 
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
عربستان انجام حملات هوایی در یمن را تکذیب کرد 