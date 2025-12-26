یک رسانه آلبانیایی در گزارشی از یاسر آسانی وینگر تیم فوتبال استقلال تهران تمجید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال ایران شامگاه چهارشنبه ۳ دی در دیداری حساس از هفته ششم گروه A لیگ قهرمانان آسیا ۲، میزبان المحرق بحرین بود و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی دست یافت تا جواز صعود به مرحله حذفی را کسب کند.

در این دیدار، نکات قابل توجهی به چشم می‌خورد؛ از جمله اولین گلزنی اسماعیل قلی زاده و داکنز نازون با پیراهن آبی‌ها و بازگشت یاسر آسانی به روند گلزنی برای استقلال.

سایت آلبانیایی «Balkanweb» درباره گل زیبای آسانی نوشت: «جادوی یاسر آسانی همچنان تأثیرگذار است و بار دیگر تماشاگران را مسحور خود کرد». مهاجم چپ پای استقلال در دقیقه ۶ بازی با حرکتی شبیه به آرین روبن و شوتی دقیق از راه دور، دروازه حریف را باز کرد و گل سوم تیمش را به ثبت رساند.

با این پیروزی، استقلال با ۸ امتیاز در رده دوم جدول گروه A قرار گرفت. این گل، دومین گل آسانی در لیگ قهرمانان آسیا برای استقلال بود و پس از پایان مسابقه، سایت آماری تخصصی «SofaScore» عملکرد او را با امتیاز ۷.۶ ارزیابی کرد که از بالاترین امتیاز‌های این بازی به شمار می‌رفت.

اگرچه آسانی در تیم ملی جایگاه اصلی خود را از دست داده، اما هنوز یک گزینه قابل توجه برای سیلویینیو، سرمربی تیم ملی آلبانی، در بازی مرحله پلی‌آف جام جهانی ۲۰۲۶ در ماه مارس محسوب می‌شود.

