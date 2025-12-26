امام جمعه موقت گرگان با بیان اینکه پشت نوسانات قیمت‌ها در بازار، دشمن و مزدوران داخلی اوست، تاکید کرد: با اخلال‌گران اقتصادی در هر لباس و جایگاهی باید جدی برخورد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - حجت‌الاسلام محمد مهاجر مازندرانی گفت: هدف اخلال گران اقتصادی ایجاد نارضایتی درجامعه و تبعات بعد از آن است.

وی افزود: البته که مردم ایران آگاه هستند و تجربه تاریخی، گواه این آگاهی است.

حجت‌الاسلام مهاجر با اشاره به ۹دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، ادامه داد: در این روز الهی هم مردم ایران هوشمندی و آگاهی خود و پایبندی خود را به نظام نشان دادند.

وی گفت: مردم متوجه توطئه دشمن علیه نظام و غفلت برخی خواص شدند، با سلایق مختلف به میدان آمدند، حماسه آفریدند و توطئه را خنثی کردند.

