برآورد خسارت ۴۷۵۰ میلیاردی سیل به کشاورزی سیستان و بلوچستان

محمدحسن یادگارزایی، معاون برنامهریزی و اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به هشدار نارنجی هواشناسی، پیش از وقوع این رخداد، اقدامات پیشگیرانه و پروتکلهای مدیریت ریسک برای کنترل و کاهش خسارات، بهصورت فوری در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: این برآورد اولیه بر اساس جمعبندی گزارشهای رسیده از مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانهای خسارتدیده صورت گرفته است.
معاون برنامهریزی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: در بررسیهای اولیه، بخش زراعی بیشترین سهم را از کل خسارت وارده متحمل شده است.
وی در پایان بر ضرورت تخصیص اعتبارات ویژه برای جبران خسارات و بازسازی سریع زیرساختهای آسیبدیده بخش کشاورزی تاکید کرد.
سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان