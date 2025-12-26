قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه ۵ دی ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه ۵ دی ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است: 

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۱،۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۱۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۸۹۵،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۳۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۷۸۵،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰
 
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
یه نفر
۱۹:۰۷ ۰۵ دی ۱۴۰۴
پژو 207 تیپ سه ، یه میلیارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مگه چه خبره که قوطی رانی اینقد گرون شده؟
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جودی
۱۷:۴۸ ۰۵ دی ۱۴۰۴
اللهم عجل لولیک الفرج
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۰۵ دی ۱۴۰۴
حیف پول
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۰۵ دی ۱۴۰۴
مرگ بر مسئولین خوابالو
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۰۵ دی ۱۴۰۴
خدا ازتون نگذره
لا اقل فرغون سازها شرایط لیزینگ دراز مدت بزارند که مردم بتونن خرید اقساطی انجام بدن
۱
۸
پاسخ دادن
