دشت نمدانِ اقلید سرزمین سرما + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u0634\u062a \u0646\u0645\u062f\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0642\u0644\u06cc\u062f \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0627\u0631\u0633 \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0648\u06cc\u0698\u06af\u06cc \u062c\u063a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0627\u0642\u0644\u06cc\u0645\u06cc \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0627\u062e\u0635 \u062a\u0631\u06cc\u0646 \u067e\u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0631\u0648\u062f.\n\u00a0\n