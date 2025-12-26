باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دشت نمدانِ اقلید سرزمین سرما + فیلم

دشت نمدان اقلید که در روز‌های سرد سال بار‌ها پایین‌ترین دمای کشور را دارد از پدیده‌های سرمایی ایران محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دشت نمدان شهرستان اقلید استان فارس که به دلیل ویژگی جغرافیایی و اقلیمی یکی از شاخص ترین پدیده های سرمایی ایران به شمار می رود.

 

