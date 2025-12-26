بودجه باید معیشت مردم را در نظر بگیرد / هشدار نسبت به گرانی و فساد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری امروز در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس برگزار شد، گفت: یکی از مسائل مهم لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده، رفع مشکلات معیشتی است و نمایندگان باید با دقت آن را بررسی کنند تا رضایتمندی مردم افزایش یابد و از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری شود.

او با اشاره به افزایش روزانه و سرسام‌آور قیمت کالاها افزود: ظاهراً کسی نیست تا جلوی این روند را بگیرد و امیدواریم تلاش صادقانه مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی به نتیجه مطلوب برسد.

حسینی بوشهری خطاب به مسئولان تأکید کرد: به جای امید به بیگانگان باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود و در بهره‌گیری از توان داخلی سخت‌گیری نشود، در عین حال راه‌های نفوذ فساد نیز بسته شود.

امام جمعه قم همچنین به تلاش دوباره آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای امنیت برای احیای موضوع اسنپ‌بک اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این تلاش‌ها ناکام ماند و امیدواریم با عزت و وحدت ملت ایران، دشمنان نتوانند توطئه جدیدی را آغاز کنند. وی فشارهای آمریکا بر ونزوئلا را یادآور شد و افزود: مردم ونزوئلا در برابر آمریکا ایستاده‌اند و به فضل الهی پیروزی با ملت‌های مظلوم خواهد بود.

حسینی بوشهری با انتقاد از نقض مکرر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی و کشتار مردم غزه، قرارداد گازی دولت مصر با این رژیم را تقویت‌کننده موتور جنگی صهیونیست‌ها دانست. وی همچنین با اشاره به حادثه نهم دی، حضور گسترده مردم در راهپیمایی سال ۱۳۸۸ را دشمن‌شکن و خنثی‌کننده توطئه‌ها عنوان کرد.

خطیب جمعه قم ضمن تبریک ولادت حضرت امام جواد (ع) به حدیثی از ایشان اشاره کرد که سکوت جاهلان مانع اختلاف می‌شود و افزود: متأسفانه برخی افراد جاهل درباره موضوعاتی که اطلاعی ندارند اظهار نظر می‌کنند و این امر به اختلافات جامعه دامن می‌زند.

او همچنین با یادآوری هفتم دی، سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی به فرمان امام خمینی (ره)، تأکید کرد: مردم و مسئولان نباید اجازه دهند حتی یک کودک از نعمت آموزش محروم بماند.

او در ادامه با گرامیداشت سالروز ارتحال آیت‌الله مصباح یزدی گفت: این عالم ربانی همه توان خود را فدای انقلاب و اسلام کرد.