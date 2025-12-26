مدافعان حرم راویان «شب خاطره» شدند + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062f\u0631 \u06f3\u06f7\u06f5 \u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0634\u0628 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0647\u0646\u0631\u06cc \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0631\u0632\u0645\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0645\u062d\u0648\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u06af\u0648\u06cc\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0642\u0627\u0633\u0645 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n