باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مدافعان حرم راویان «شب خاطره» شدند + فیلم

۳۷۵ امین برنامه شب خاطره حوزه هنری با موضوع حاج قاسم و محور مقاومت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در ۳۷۵ امین برنامه شب خاطره حوزه هنری تعدادی از رزمندگان محور مقاومت به خاطره گویی درباره شهید قاسم سلیمانی پرداختند.

 

مطالب مرتبط
مدافعان حرم راویان «شب خاطره» شدند + فیلم
young journalists club

روایت سردار مکی یازع از حضور حاج قاسم در سیل خوزستان + فیلم

مدافعان حرم راویان «شب خاطره» شدند + فیلم
young journalists club

ماجرای تلاش منافقین برای شهید کردن حاج قاسم در دفاع مقدس + فیلم

مدافعان حرم راویان «شب خاطره» شدند + فیلم
young journalists club

خاطره حاج قاسم از کتک زدن پاسبان زمان شاه به خاطر تعرض به دختر بی‌حجاب + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکاف عمیق در صف مخالفان ایران + فیلم
۴۷۲

شکاف عمیق در صف مخالفان ایران + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
از تحریم تا ثریا؛ روایتی از مسیر رسیدن به اقتدار علمی + فیلم
۴۲۲

از تحریم تا ثریا؛ روایتی از مسیر رسیدن به اقتدار علمی + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
نقش موثر گروه‌های مردمی در سیل استان‌های جنوبی کشور + فیلم
۳۸۴

نقش موثر گروه‌های مردمی در سیل استان‌های جنوبی کشور + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
اعتراض خانواده‌های صهیونیست به کمیته تحقیق ۷ اکتبر نتانیاهو + فیلم
۳۸۲

اعتراض خانواده‌های صهیونیست به کمیته تحقیق ۷ اکتبر نتانیاهو + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
ایران، کشوری زلزله‌خیز در جهان + فیلم
۳۶۷

ایران، کشوری زلزله‌خیز در جهان + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.