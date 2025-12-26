تیزر فصل دوم برنامه «جهت» منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «جهت» برنامه‌ای اندیشه‌محور حول شخصیت، زندگی و زمانه شهید حاج‌قاسم سلیمانی و فعالیت‌های جهادی ایشان است که تیزر این برنامه را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: فیلم جدید ، سریال جدید ، حاج قاسم
خبرهای مرتبط
استقبال مردم از سریال «روزی روزگاری آبادی»
یادی از مرتضی احمدی؛ گنجینه‌ای دوست‌داشتنی از هنر‌ها
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
ترکیب بازیگران ژاپنی، کره‌ای و ایرانی در سریال «خانم یامامورا»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روایت ماجراجویی یک کوهنورد با اراده در کافه مستند + فیلم
تیزر فیلم سینمایی «اشک هور» + فیلم
رقابت تنگاتنگ شرکت کنندگان برنامه پانتولیگ + فیلم
آخرین اخبار
تیزر فیلم سینمایی «اشک هور» + فیلم
رقابت تنگاتنگ شرکت کنندگان برنامه پانتولیگ + فیلم
روایت ماجراجویی یک کوهنورد با اراده در کافه مستند + فیلم
پیش نمایش مجموعه تلویزیونی «سرزمین مادری» + فیلم
رونمایی از تیزر فصل دوم برنامه «جهت»
معرفی آثار پذیرفته شده بخش رادیوتئاتر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر
برنامه «روی تور» تا «جام ملت‌های آفریقا» در شبکه ورزش
ایستگاه پایانی جشنواره تئاترشهر با معرفی برگزیدگان