باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی عملیات مقاومت در مناطق اشغالی شمال فلسطین، رسانههای عبری از کشته شدن دو شهرکنشین صهیونیست در اطراف شهر عفوله خبر دادهاند.
بر اساس گزارشها، این عملیات که شامل حمله با سلاح سرد و زیرگیری با خودرو بوده، توسط یک شهروند فلسطینی از کرانه باختری انجام شده است. پلیس رژیم صهیونیستی این حادثه را به عنوان یک عملیات شهادتطلبانه طبقهبندی کرده و مجری آن را بازداشت کرده است.
گزارشها حاکی از دو کشته و چندین مجروح در این عملیات است. این اقدام در چارچوب مقاومت مشروع مردم فلسطین در برابر اشغالگری و شهرکسازیهای غیرقانونی رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.
بر اساس گزارش رسانههای عبری، مجری عملیات مقاومت در مناطق اشغالی شمال فلسطین، از روستای قباطیه در نزدیکی جنین بوده است. گفته میشود وی مسافتی حدود ۲۰ کیلومتر را برای رسیدن به محل عملیات طی کرده است.
شبکه عبری «کان» تأیید کرده که این عملیات در سه نقطه انجام شده و منجر به دو کشته و سه زخمی در میان شهرکنشینان صهیونیست شده است. عامل عملیات که زخمی شده، تحت تدابیر امنیتی به بیمارستانی در عفوله منتقل شده است.
کانال ۱۴ عبری نیز ادعا کرده که مجری عملیات چند روزی را بدون مجوز در اراضی اشغالی سپری کرده بود.
تداوم اشغالگری و نقض حقوق مردم فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی، زمینهساز چنین واکنشهایی است. جامعه بینالملل باید با فشار بر این رژیم، مانع از ادامه سیاستهای اشغالگرانه و نقض حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی شود.
منبع: الجزیره