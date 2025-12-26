باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان در هفته پانزدهم و آخرین بازی نیم فصل اول، امروز -جمعه ۵ دی- ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان به مصاف یکدیگر رفتند و پرسپولیس با برد یک بر صفر، صدرنشین لیگ برتر شد.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، سروش رفیعی، محمد عمری، اوستون ارونوف، تیوی بیفوما و علی علیپور

سرمربی: اوسمار

ترکیب تیم فوتبال مس رفسنجان

نیما میرزازاد، امیرحسین صدقی، سیدمجید نصیری، احمدرضا زنده روح، محمدحسین کریم‌زاده، نوید کومار، آرمان رمضانی، علیرضا نقی‌زاده، دانیال جهانبخش، عرب، وحید حیدریه

سرمربی: مجتبی جباری

دقایق حساس بازی

نیمه اول:

بازی پرسپولیس و مس رفسنجان با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۱: ارسال بازیکن مس رفسنجان از کنار دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.

دقیقه ۴: ارسال میلاد محمدی را گلر مس رفسنجان در اختیار گرفت.

دقیقه ۸: دقایقی از بازی به علت مصدومیت بازیکن مس رفسنجان متوقف شد.

دقیقه ۱۰: شوت محمد عمری را گلر مس رفسنجان دفع کرد.

دقیقه ۱۴: شوت بازیکن مس رفسنجان را نیازمند مهار کرد.

دقیقه ۱۶: شوت اورونوف با اختلاف زیاد به بالای دروازه مس رفسنجان رفت.

دقیقه ۲۲: گلر مس رفسنجان قبل از رسیدن توپ به علیپور آن را دفع کرد و مانع گلزنی حریف شد.

دقیقه ۲۴: سروش رفیعی با ضربه‌ای تماشایی گل اول پرسپولیس را به ثمر رساند.

دقیقه ۲۶: ضربه آرمان رمضانی با اختلاف کم به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۳۰: ضربه سر بازیکن مس رفسنجان به بالای دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۳۴: ارسال بازیکن مس رفسنجان را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۵: شوت اورونوف به بالای دروازه مس رفسنجان رفت.

دقیقه ۳۶: ارسال بازیکن مس رفسنجان به دست میلاد محمدی برخورد کرد و داور برای بازبینی خطای هند به VAR مراجعه کرد و بعد از دیدن صحنه پنالتی را رد کرد.

دقیقه ۳۹: شوت بازیکن مس رفسنجان به بالای دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۴۱: علیپور نتوانست توپ را به خوبی کنترل کند ‌‌و یک موقعیت گلزنی از دست رفت.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۶ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۱: ارسال براجعه به میلاد محمدی نرسید تا توپ را وارد دروازه مس رفسنجان کند.

دقیقه ۴۵+۵: ارسال بازیکن مس رفسنجان را براجعه به کرنر فرستاد.

دقیقه ۴۵+۶: ارسال بازیکن مس رفسنجان را نیازمند در ۲ مرحله مهار کرد.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۵۰: ارسال امید عالیشاه را مدافع مس رفسنجان از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۵۹: داور بر روی سروش رفیعی پشت محوطه جریمه مس رفسنجان خطا گرفت.

دقیقه ۶۱: ضربه ایستگاهی میلاد محمدی به بالای دروازه مس رفسنجان رفت.

دقیقه ۶۶: ارسال بلند بازیکن پرسپولیس را گلر مس رفسنجان در اختیار گرفت.

دقیقه ۶۸: ارسال سروش رفیعی را بازیکن مس رفسنجان به کرنر فرستاد.

دقیقه ۶۹: امیر حسین صدقی به علت خطا بر روی اورونوف کارت زرد دوم را گرفت و اخراج شد.

دقیقه ۷۱: ضربه ایستگاهی امید عالیشاه به کنار دروازه مس رفسنجان رفت.

دقیقه ۷۷: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را مدافع مس رفسنجان از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۷۹: علی علیپور گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند، اما کمک داور آفساید علیپور را گرفت و بعد از بازبینی در VAR آفساید علیپور تایید شد و گل مورد قبول قرار نگرفت.

دقیقه ۸۱: میرزازاد در خروج از دروازه دچار اشتباه شد، اما بازیکن مس رفسنجان توپ را دفع کرد و مانع رسیدن توپ به علیپور شد.

دقیقه ۸۵: ارسال بازیکن مس رفسنجان را بازیکن پرسپولیس به اوت فرستاد.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۷ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۹۰+۵: ارسال کاظمیان را مدافع مس رفسنجان دور کرد.

در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید و سرخپوشان به طور موقت به صدر جدول رفتند.