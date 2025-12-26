باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیمهای فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان در هفته پانزدهم و آخرین بازی نیم فصل اول، امروز -جمعه ۵ دی- ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان به مصاف یکدیگر رفتند و پرسپولیس با برد یک بر صفر، صدرنشین لیگ برتر شد.
پیام نیازمند، محمدحسین کنعانیزادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، سروش رفیعی، محمد عمری، اوستون ارونوف، تیوی بیفوما و علی علیپور
سرمربی: اوسمار
نیما میرزازاد، امیرحسین صدقی، سیدمجید نصیری، احمدرضا زنده روح، محمدحسین کریمزاده، نوید کومار، آرمان رمضانی، علیرضا نقیزاده، دانیال جهانبخش، عرب، وحید حیدریه
سرمربی: مجتبی جباری
نیمه اول:
بازی پرسپولیس و مس رفسنجان با سوت داور مسابقه شروع شد.
دقیقه ۱: ارسال بازیکن مس رفسنجان از کنار دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.
دقیقه ۴: ارسال میلاد محمدی را گلر مس رفسنجان در اختیار گرفت.
دقیقه ۸: دقایقی از بازی به علت مصدومیت بازیکن مس رفسنجان متوقف شد.
دقیقه ۱۰: شوت محمد عمری را گلر مس رفسنجان دفع کرد.
دقیقه ۱۴: شوت بازیکن مس رفسنجان را نیازمند مهار کرد.
دقیقه ۱۶: شوت اورونوف با اختلاف زیاد به بالای دروازه مس رفسنجان رفت.
دقیقه ۲۲: گلر مس رفسنجان قبل از رسیدن توپ به علیپور آن را دفع کرد و مانع گلزنی حریف شد.
دقیقه ۲۴: سروش رفیعی با ضربهای تماشایی گل اول پرسپولیس را به ثمر رساند.
دقیقه ۲۶: ضربه آرمان رمضانی با اختلاف کم به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.
دقیقه ۳۰: ضربه سر بازیکن مس رفسنجان به بالای دروازه پرسپولیس رفت.
دقیقه ۳۴: ارسال بازیکن مس رفسنجان را نیازمند در اختیار گرفت.
دقیقه ۳۵: شوت اورونوف به بالای دروازه مس رفسنجان رفت.
دقیقه ۳۶: ارسال بازیکن مس رفسنجان به دست میلاد محمدی برخورد کرد و داور برای بازبینی خطای هند به VAR مراجعه کرد و بعد از دیدن صحنه پنالتی را رد کرد.
دقیقه ۳۹: شوت بازیکن مس رفسنجان به بالای دروازه پرسپولیس رفت.
دقیقه ۴۱: علیپور نتوانست توپ را به خوبی کنترل کند و یک موقعیت گلزنی از دست رفت.
دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۶ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.
دقیقه ۴۵+۱: ارسال براجعه به میلاد محمدی نرسید تا توپ را وارد دروازه مس رفسنجان کند.
دقیقه ۴۵+۵: ارسال بازیکن مس رفسنجان را براجعه به کرنر فرستاد.
دقیقه ۴۵+۶: ارسال بازیکن مس رفسنجان را نیازمند در ۲ مرحله مهار کرد.
نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.
نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.
دقیقه ۵۰: ارسال امید عالیشاه را مدافع مس رفسنجان از محوطه جریمه دور کرد.
دقیقه ۵۹: داور بر روی سروش رفیعی پشت محوطه جریمه مس رفسنجان خطا گرفت.
دقیقه ۶۱: ضربه ایستگاهی میلاد محمدی به بالای دروازه مس رفسنجان رفت.
دقیقه ۶۶: ارسال بلند بازیکن پرسپولیس را گلر مس رفسنجان در اختیار گرفت.
دقیقه ۶۸: ارسال سروش رفیعی را بازیکن مس رفسنجان به کرنر فرستاد.
دقیقه ۶۹: امیر حسین صدقی به علت خطا بر روی اورونوف کارت زرد دوم را گرفت و اخراج شد.
دقیقه ۷۱: ضربه ایستگاهی امید عالیشاه به کنار دروازه مس رفسنجان رفت.
دقیقه ۷۷: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را مدافع مس رفسنجان از محوطه جریمه دور کرد.
دقیقه ۷۹: علی علیپور گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند، اما کمک داور آفساید علیپور را گرفت و بعد از بازبینی در VAR آفساید علیپور تایید شد و گل مورد قبول قرار نگرفت.
دقیقه ۸۱: میرزازاد در خروج از دروازه دچار اشتباه شد، اما بازیکن مس رفسنجان توپ را دفع کرد و مانع رسیدن توپ به علیپور شد.
دقیقه ۸۵: ارسال بازیکن مس رفسنجان را بازیکن پرسپولیس به اوت فرستاد.
دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۷ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.
دقیقه ۹۰+۵: ارسال کاظمیان را مدافع مس رفسنجان دور کرد.
در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید و سرخپوشان به طور موقت به صدر جدول رفتند.