سخنگوی کرملین، اعلام کرد که روسیه و ایالات متحده پس از سفر دیپلماتیک اخیر کریل دیمیتریف به میامی، تصمیم گرفته‌اند گفت‌و‌گو‌های خود را ادامه دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه فاش کرد که روسیه و ایالات متحده تصمیم به ادامه گفت‌و‌گو گرفته‌اند.

پسکوف در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت که مسکو و واشنگتن پس از سفر دیپلماتیک کریل دیمیتریف، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری روسیه به میامی، چندین تماس تلفنی برقرار کردند. وی تأیید کرد که یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور، نماینده روسیه در این سفر بوده و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به او دستور داده است.

اوایل این هفته، پسکوف خاطرنشان کرد که مسکو در حال بررسی پیشنهادات ایالات متحده است و مراحل بعدی توسط رئیس دولت تعیین خواهد شد.

