عملیات اجرایی احداث بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی شهرداری تهران با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات در بوستان گلابدره منطقه یک در حال تکمیل و به‌زودی وارد مدار تولید برق پاک خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، احسان خیراتیان صفایی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک گفت: بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی از سه سازه ۵۰ کیلوواتی تشکیل شده که تاکنون دو سازه آن به‌همراه تمامی پنل‌ها نصب شده و سازه سوم نیز در مرحله نهایی نصب قرار دارد.

او گفت: با بهره‌برداری از این نیروگاه، سالانه حدود ۲۲۵ مگاوات‌ساعت برق پاک به شبکه سراسری تزریق می‌شود و این اقدام می‌تواند از انتشار بیش از ۱۷۰ تن گاز دی‌اکسیدکربن در سال جلوگیری کند.

صفایی خاطر نشان کرد: با تکمیل این پروژه، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی منطقه یک به ۲۳۵ کیلووات خواهد رسید که گامی مؤثر در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش آلاینده‌ها و حرکت به‌سوی شهری سبز و پایدار محسوب می‌شود.

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، شهرداری
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۰۵ دی ۱۴۰۴
تورو خدا نگاه کن جای نیروگاه زدن رو اخه بی.. باید واسه ندارا کار کنید نه پولدارا
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۰۵ دی ۱۴۰۴
سپاس بیکران
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۰۵ دی ۱۴۰۴
عالی
۳
۶
پاسخ دادن
