باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، احسان خیراتیان صفایی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک گفت: بزرگترین نیروگاه خورشیدی از سه سازه ۵۰ کیلوواتی تشکیل شده که تاکنون دو سازه آن بههمراه تمامی پنلها نصب شده و سازه سوم نیز در مرحله نهایی نصب قرار دارد.
او گفت: با بهرهبرداری از این نیروگاه، سالانه حدود ۲۲۵ مگاواتساعت برق پاک به شبکه سراسری تزریق میشود و این اقدام میتواند از انتشار بیش از ۱۷۰ تن گاز دیاکسیدکربن در سال جلوگیری کند.
صفایی خاطر نشان کرد: با تکمیل این پروژه، مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی منطقه یک به ۲۳۵ کیلووات خواهد رسید که گامی مؤثر در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش آلایندهها و حرکت بهسوی شهری سبز و پایدار محسوب میشود.