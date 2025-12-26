مجموعه تلویزیونی «سرزمین مادری» به زودی از شبکه افق پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیزر سریال «سرزمین مادری» که به زودی از شبکه افق سیما پخش خواهد شد را مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سریال تلویزیونی ، سریال سرزمین مادری
خبرهای مرتبط
سریال انیمیشن «نیلو و تی‌تی» روی آنتن شبکه پویا
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
ترکیب بازیگران ژاپنی، کره‌ای و ایرانی در سریال «خانم یامامورا»
فصل پنجم سریال «نون خ» در شبکه فراتر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۰۵ دی ۱۴۰۴
وای عاشق این سریالم
۴
۱۱
پاسخ دادن
روایت ماجراجویی یک کوهنورد با اراده در کافه مستند + فیلم
تیزر فیلم سینمایی «اشک هور» + فیلم
رقابت تنگاتنگ شرکت کنندگان برنامه پانتولیگ + فیلم
آخرین اخبار
تیزر فیلم سینمایی «اشک هور» + فیلم
رقابت تنگاتنگ شرکت کنندگان برنامه پانتولیگ + فیلم
روایت ماجراجویی یک کوهنورد با اراده در کافه مستند + فیلم
پیش نمایش مجموعه تلویزیونی «سرزمین مادری» + فیلم
رونمایی از تیزر فصل دوم برنامه «جهت»
معرفی آثار پذیرفته شده بخش رادیوتئاتر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر
برنامه «روی تور» تا «جام ملت‌های آفریقا» در شبکه ورزش
ایستگاه پایانی جشنواره تئاترشهر با معرفی برگزیدگان