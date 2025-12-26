باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه چین روز جمعه اعلام کرد که در پاسخ به فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان، تحریم‌های متقابلی را علیه ۲۰ شرکت آمریکایی فعال در حوزه صنایع نظامی اعمال کرده است.

پیش از این، آژانس همکاری امنیت دفاعی وابسته به وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که ارزش کل تسلیحات، تجهیزات و خدمات نظامی که آمریکا با فروش آنها به تایوان موافقت کرده، از ۱۱ میلیارد دلار فراتر رفته است.

این قرارداد‌ها شامل مواردی چون سامانه‌های موشکی «جاولین» (Javelin)، پهپاد‌های «ALTIUS-۷۰۰M» و «ALTIUS-۶۰۰»، قطعات یدکی هلیکوپتر‌های «AH-۱W سوپر کبرا»، سامانه‌های موشکی میان‌برد «هیمارس» (HIMARS)، توپ‌های خودکششی «M۱۰۷A۷» و سامانه‌های موشکی ضدتانک «تاو» (TOW) است.

در همین راستا وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اعلام اخیر آمریکا مبنی بر فروش حجم گسترده‌ای از تسلیحات به تایوان، به‌شدت اصل چین واحد و بیانیه‌های مشترک سه‌گانه میان چین و آمریکا را نقض می‌کند. این اقدام دخالتی آشکار در امور داخلی چین است و حاکمیت و تمامیت ارضی کشور را به‌شدت تضعیف می‌کند.»

در ادامه این بیانیه اشاره شده است که چین بر اساس «قانون مقابله با تحریم‌های خارجی»، تصمیم گرفته است اقدامات متقابلی را علیه این شرکت‌ها و مدیران مرتبط با صنایع نظامی آمریکا اتخاذ کند.

منبع: آر تی