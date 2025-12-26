باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانههای آمریکایی و اوکراینی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز یکشنبه در فلوریدا با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد تا در مورد تلاشهای جاری برای پایان دادن به جنگ با روسیه گفتوگو کند.
زلنسکی پیش از این در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که دیدار با ترامپ قریبالوقوع است و گفته بود که «تا قبل از سال نو میتوان در مورد بسیاری از مسائل تصمیم گرفت»، اما زمان یا مکان آن را مشخص نکرده بود.
منابع میگویند که «اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود» انتظار میرود این دو رئیس جمهور در تفرجگاه مارالاگو در ایالت فلوریدا دیدار کنند.
زلنسکی روز گذشته گفت که مذاکرات «بسیار خوبی» با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید و جرد کوشنر، داماد ترامپ داشته است و افزود که دیپلماتها «۲۴ ساعته و ۷ روز هفته» برای تدوین یک پیشنهاد صلح «واقعبینانه، مؤثر و قابل اعتماد» تلاش میکنند.
شایان ذکر است که آخرین دور مذاکرات بین مقامات آمریکا و اوکراین منجر به یک طرح ۲۰ مادهای برای پایان دادن به جنگ شد که برای دریافت بازخورد به مسکو ارسال شده است. زلنسکی این هفته عناصر این طرح را برای خبرنگاران تشریح کرد و گفت که این طرح خط مقدم فعلی را مسدود میکند و الزام اوکراین برای انصراف قانونی از پیوستن به ناتو را حذف میکند.
او اذعان کرد که برخی از مفاد برای اوکراین نامطلوب است، اما گفت که مذاکرهکنندگان در حذف درخواستها برای خروج فوری اوکراین از منطقه دونتسک یا به رسمیت شناختن رسمی کنترل روسیه بر این منطقه موفق بودهاند.
منبع: مسکو تایمز