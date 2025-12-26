سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس قرار است فردا وضعیت نقل و انتقالات تیمش را مشخص کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین بازی نیم فصل اول توانست تیم مس رفسنجان را با تک گل سروش رفیعی شکست دهد و با ۲۸ امتیاز به طور موقت در صدر جدول رده‌بندی قرار بگیرد.

با پایان بازی‌های نیم فصل اول، اوسمار، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس قرار است فردا لیست ورودی و خروجی تیم را به مدیریت باشگاه تحویل دهد تا برای جذب بازیکن اقدامات لازم صورت بگیرد.

با وجود اینکه پرسپولیس در ۳ بازی گذشته توانست با برد‌های اقتصادی به صدر جدول بازگردد، اما این تیم نشان داد که در برخی از پست‌ها نیاز به جذب بازیکن دارد تا بتواند همچنان با حریفان خود در صدر جدول رقابت کند.

شنیده می‌شود که سرمربی برزیلی پرسپولیس خواهان جذب حداقل ۴ بازیکن شده و باید دید مدیریت باشگاه می‌تواند بازیکنان مدنظر اوسمار را خریداری کند یا نه!