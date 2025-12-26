نیجریه ضمن مقصر دانستن آمریکا در بحران امنیتی فعلی آن را به دلیل تحریم‌های تسلیحاتی دانست و فاش کرد حملات اخیر آمریکا با هماهنگی مستقیم آنها انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «یوسف توگار»، وزیر امور خارجه نیجریه، اعلام کرد که وضعیت وخیم امنیتی در کشورش نتیجه تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا علیه نیجریه و پیامد‌های سرنگونی «معمر قذافی»، رهبر سابق لیبی است.

وزیر خارجه نیجریه در گفت‌و‌گو با شبکه «سی‌ان‌ان» اظهار داشت: «آنچه اکنون در نیجریه رخ می‌دهد، یک درگیری منطقه‌ای است که عمدتا از قوانین لیهی (Leahy Laws) — که صادرات تسلیحات آمریکایی به نیجریه را ممنوع کرد — و همچنین حوادث لیبی، از جمله فروپاشی دولت این کشور و ترور قذافی نشات می‌گیرد.»

توگار افزود: «پیش از حملات هوایی (حملات هوایی آمریکا به نیجریه)، من یک تماس تلفنی ۱۹ دقیقه‌ای با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا داشتم و سپس با بولا تینو‌بو، رئیس‌جمهور نیجریه صحبت کردم و پس از آن، این حمله اجرایی شد.»

او همچنین توضیح داد که نیجریه اطلاعات لازم را که منجر به حملات هوایی اخیر آمریکا شد فراهم کرده است و این اقدام پس از مشورت‌های مستقیم با واشنگتن صورت گرفت. وی خاطرنشان کرد: «مشارکت نیجریه بخشی از استراتژی مستمر برای همکاری با شرکای بین‌المللی متعهد به مبارزه با تروریسم است.»

شایان ذکر است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد جمعه اعلام کرد که این کشور «ضربه‌ای» علیه عناصر گروه تروریستی داعش در شمال غرب نیجریه انجام داده است. «دانیال بوالا»، مشاور رئیس‌جمهور نیجریه نیز تاکید کرد که کشورش در جنگ علیه تروریسم از آمریکا حمایت می‌کند و این حمله بنا به درخواست نیجریه صورت گرفته است.

منبع: آر تی

برچسب ها: کشور نیجریه ، جنگنده های آمریکا
خبرهای مرتبط
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
آمریکا حملاتی به اهداف ادعایی داعش در نیجریه آغاز کرد
انفجار در مسجدی در نیجریه جان ۵ نمازگزار را گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا نفتکش «بلا ۱» را در آب‌های بین‌المللی توقیف کرد
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
بن‌بست در مذاکرات دمشق و کُرد‌ها
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
ترکیه: روسیه ۹ میلیارد دلار بودجه جدید برای نیروگاه آک‌کویو اختصاص داده است 
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
آخرین اخبار
ریابکوف: اوکراین و حامیان اروپایی آن تلاش برای خرابکاری در مذاکرات صلح را افزایش داده‌اند
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
اعتراف وزیر خارجه نیجریه: آمریکا مقصر ناامنی ماست
بن گویر خواستار مسلح شدن صهیونیست‌ها شد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
بیمارستان العوده غزه به دلیل کمبود سوخت بیشتر فعالیت‌های خود را متوقف کرد
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
بن‌بست در مذاکرات دمشق و کُرد‌ها
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
کرملین: تصمیم گرفتیم مذاکرات با آمریکا را ادامه دهیم
کشته شدن دو شهرک‌نشین صهیونیست در یک عملیات استشهادی
وزیر دفاع بلاروس: غرب در حال آماده‌سازی برای جنگ است 
ترکیه: روسیه ۹ میلیارد دلار بودجه جدید برای نیروگاه آک‌کویو اختصاص داده است 
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
عربستان انجام حملات هوایی در یمن را تکذیب کرد 
استقبال امارات از تلاش‌های عربستان برای برقراری صلح در یمن
زلنسکی: با ترامپ برای ملاقات در آینده نزدیک توافق کرده‌ایم 
تجاوز رژیم صهیونیستی به مرز جنوبی سوریه
آمریکا افغان‌ها را در جلسات بازبینی اقامت در تعطیلات بازداشت کرد
آمریکا نفتکش «بلا ۱» را در آب‌های بین‌المللی توقیف کرد
دبیرکل اتحادیه عرب خواستار اجتناب از تشدید تنش‌ها در یمن شد
رهبر کره شمالی بر ادامه توسعه موشکی در پنج سال آینده تأکید کرد
آمریکا حملاتی به اهداف ادعایی داعش در نیجریه آغاز کرد