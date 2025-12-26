باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «یوسف توگار»، وزیر امور خارجه نیجریه، اعلام کرد که وضعیت وخیم امنیتی در کشورش نتیجه تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا علیه نیجریه و پیامد‌های سرنگونی «معمر قذافی»، رهبر سابق لیبی است.

وزیر خارجه نیجریه در گفت‌و‌گو با شبکه «سی‌ان‌ان» اظهار داشت: «آنچه اکنون در نیجریه رخ می‌دهد، یک درگیری منطقه‌ای است که عمدتا از قوانین لیهی (Leahy Laws) — که صادرات تسلیحات آمریکایی به نیجریه را ممنوع کرد — و همچنین حوادث لیبی، از جمله فروپاشی دولت این کشور و ترور قذافی نشات می‌گیرد.»

توگار افزود: «پیش از حملات هوایی (حملات هوایی آمریکا به نیجریه)، من یک تماس تلفنی ۱۹ دقیقه‌ای با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا داشتم و سپس با بولا تینو‌بو، رئیس‌جمهور نیجریه صحبت کردم و پس از آن، این حمله اجرایی شد.»

او همچنین توضیح داد که نیجریه اطلاعات لازم را که منجر به حملات هوایی اخیر آمریکا شد فراهم کرده است و این اقدام پس از مشورت‌های مستقیم با واشنگتن صورت گرفت. وی خاطرنشان کرد: «مشارکت نیجریه بخشی از استراتژی مستمر برای همکاری با شرکای بین‌المللی متعهد به مبارزه با تروریسم است.»

شایان ذکر است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد جمعه اعلام کرد که این کشور «ضربه‌ای» علیه عناصر گروه تروریستی داعش در شمال غرب نیجریه انجام داده است. «دانیال بوالا»، مشاور رئیس‌جمهور نیجریه نیز تاکید کرد که کشورش در جنگ علیه تروریسم از آمریکا حمایت می‌کند و این حمله بنا به درخواست نیجریه صورت گرفته است.

منبع: آر تی