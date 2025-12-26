\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u00ab\u0627\u0634\u06a9 \u0647\u0648\u0631\u00bb \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a\u061b \u0642\u0635\u0647 \u0645\u0627\u062f\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u06f2\u06f2 \u0633\u0627\u0644 \u0686\u0634\u0645\u200c\u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631 \u0645\u0627\u0646\u062f \u0648 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u0646\u0627\u0645\u0634 \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631 \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u06af\u0631\u0647 \u062e\u0648\u0631\u062f.\n\u0632\u0645\u0627\u0646 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0645\u0634\u0628 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f2\u06f3:\u06f5\u06f5 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.\n