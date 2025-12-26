فیلم سینمایی «اشک هور» روایت روز‌های پایانی زندگی شهید علی هاشمی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «اشک هور» روایت روزهای پایانی زندگی شهید علی هاشمی است؛ قصه مادری که ۲۲ سال چشم‌انتظار ماند و فرمانده‌ای که نامش با ایثار و مقاومت گره خورد.

زمان پخش این فیلم سینمایی امشب ساعت ۲۳:۵۵ از شبکه دوم سیما خواهد بود.

