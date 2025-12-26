وزیر تعاون در بازدید امروز خود از خانه سالمندان مریم مقدس، بر اهمیت خدمت عاشقانه به سالمندان و همبستگی میان اقوام و ادیان مختلف ایران تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری در ادامه برنامه بازدیدهای خود از مراکز بهزیستی، به همراه شارلی انویه تکیه نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به مناسبت جشن کریسمس، از خانه سالمندان مریم مقدس بازدید کرد و ضمن قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه، بر اهمیت خدمت به سالمندان و ایجاد محیطی شاداب برای آنان تأکید کرد و گفت: کار با سالمندان دشواریهایی دارد، زیرا تغییر و بهبودی در این مسیر محدود است. با این حال، لذت درونی ناشی از خدمت به انسانها و حس مسئولیتپذیری باعث میشود کارکنان بتوانند این سختی را تحمل کنند و با عشق و علاقه به کار خود ادامه دهند.
وی با اشاره به اهمیت شادابی سالمندان اظهار کرد: شادابی این عزیزان نشاندهنده شیوه رفتار و مراقبتی است که شما از آنان انجام میدهید. این کار نمونهای از تلاش خالص انسانی است و ارزش بالایی دارد.
وحدت فرهنگی و همبستگی اجتماعی
میدری در بخش دیگری از سخنان خود به پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان اقوام ایرانی و اقلیتهای مذهبی پرداخت و گفت: ایرانیها فارغ از دین و آیین، تعلق خاطر جمعی دارند. ما شاهد همزیستی و پیوندهای عمیق میان اقوام مختلف هستیم. همانطور که آشوریان و مسیحیان سهم مهمی در تاریخ ایران داشتند، امروز نیز این همبستگی میتواند در تغییر شرایط سخت جامعه نقشآفرین باشد.
وی افزود: همانطور که دین اسلام و مسیحیت پیام محبت و همبستگی دارند، تجربه تاریخی ایران نشان داده است که همکاری و تعلق خاطر جمعی میتواند بر سختیها غلبه کند.
نقش تاریخی اقلیتهای مسیحی در ایران
میدری به نقش ارامنه و آشوریان در تاریخ ایران اشاره کرد و گفت: اقلیتهای مسیحی در تولید، بازرگانی و پل ارتباطی ایران با جهان نقش بسیار تعیینکنندهای داشتند. در دورههای مختلف، ارامنه بزرگترین بازرگانان ایران بودند و بنیانگذاران بخشهایی از صنعت بیمه، هنر، سینما و تئاتر به شمار میرفتند. همچنین در قانون کار و حقوق کارگران، مسیحیان نقش پیشتاز داشتند و هنوز از اقوامی هستند که اعتبار اجتماعی بالایی دارند.
وی با تأکید بر پیوندهای ملی و مذهبی افزود: در زمان جنگ، شهدای زیادی از اقلیتهای مسیحی داشتیم که نشاندهنده پیوند عمیق ملی و مذهبی ایرانیان است.
تبریک سال نو و همبستگی ادیان
میدری، هدف از حضور خود را تبریک سال نو میلادی و بازدید از مرکز سالمندان عنوان کرد و گفت: سال نو میلادی را به هموطنان مسیحی و تمامی مردم جهان تبریک میگویم و امیدوارم شادی و صلح در دنیا برقرار باشد. این بازدید نمادی از همبستگی بین ادیان و اقوام مختلف ایران است و نشاندهنده روابط عمیق تاریخی و فرهنگی میان ایرانیان است.
نماینده آشوریها نیز در این مراسم ضمن تشکر از حضور وزیر رفاه در این مرکز نقش آشوریها در رشد و بالندگی ایران و حفظ کشور در دوران دفاع مقدس را تشریح کرد.
او گفت: آشوریان تعداد زیادی شهید به کشور تقدیم کرده و همواره برای ایران و پیشرفت آن تلاش کردهاند.
"سید جواد حسینی"، رییس سازمان بهزیستی کشور، در این بازدید با اشاره به گستردگی مراکز آموزشی، توانبخشی و نگهداری سالمندان، گفت: در کشور حدود ۳۵۰۰ مرکز فعال داریم که از این تعداد حدود ۷۰۰ مرکز به سالمندان اختصاص دارد و نیمی از این مراکز خدمات روزانه و نیمی دیگر خدمات شبانهروزی ارائه میدهند.
وی افزود: رویکرد ما خانوادهمحور است و تلاش میکنیم تا سالمندان تا حد امکان از محیط خانواده خود دور نشوند. همچنین طی یکی دو سال اخیر بیش از ۲۰۰ مرکز مراقبت در منزل ایجاد شده و امسال حدود ۳۰۰۰ مراقب رسمی و ۴۰۰۰ مراقب غیررسمی سالمندان آموزش میبینند.
وی افزود: این مرکز نمونهای از خدمت صادقانه به سالمندان است و کادر آن با عشق و علاقه، خدمات آموزشی و مراقبتی ارائه میدهند. حضور استادان و کارکنان مجرب در این مرکز، نشاندهنده کیفیت بالای آموزش و توجه به نیازهای روزمره سالمندان است.
در این آیین همچنین خواهر نورا مدیر مرکز سالمندان حضرت مریم، گزارشی از فعالیتهای این مرکز ارائه کرد.
این مرکز حدود ۲۰ سالمند از ارامنه مسیحی و آشوری را نگهداری میکند.
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی