باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-،سعید اسماعیلی، کارشناس هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار ما گفت: فردا آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد ملایم خواهد بود و شرایط برای انباشت آلاینده‌های جوی در ساعات صبح مهیا است. برای فردا شنبه بارش خاصی پیش‌بینی نمی‌شود، اما در ساعات شب بارش‌های پراکنده محتمل است.

او افزود: افزایش سرعت وزش باد از اواسط هفته به‌ویژه در مناطق مرتفع استان انتظار می‌رود.

این کارشناس همچنین با اشاره به کاهش دما در روز‌های آینده اظهار کرد: صبح‌ها مناطق مرتفع استان دما‌های صفر و زیر صفر درجه را تجربه خواهند کرد و کاهش دما در روز چهارشنبه محسوس‌تر خواهد بود، به‌گونه‌ای که دما به زیر صفر درجه می‌رسد.