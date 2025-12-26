شکاف عمیق در صف مخالفان ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - اختلافات میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران بار دیگر وارد مرحله‌ای تازه و بی‌سابقه شده است؛ به‌گونه‌ای که این‌بار نزاع‌های درون‌جریانی از جدل‌های لفظی و اتهام‌زنی عبور کرده و به تهدید به قتل رسیده است.

در روزهای اخیر، انتشار پیام‌ها، فایل‌های صوتی و اظهارات علنی میان چهره‌ها و گروه‌های مختلف مخالف، فضای اپوزیسیون را به‌شدت ملتهب کرده و شکاف‌های عمیق موجود در این جریان را بیش از پیش آشکار ساخته است.

برخی از این تهدیدها به‌صورت مستقیم و علنی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کاربران و حتی حامیان پیشین این جریان به‌دنبال داشته است.