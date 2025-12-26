باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
شکاف عمیق در صف مخالفان ایران + فیلم

اختلافات میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران بار دیگر وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ به‌طوری‌که در تازه‌ترین تنش‌ها، برخی چهره‌های شناخته‌شده این جریان یکدیگر را به تهدید جانی متهم کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اختلافات میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران بار دیگر وارد مرحله‌ای تازه و بی‌سابقه شده است؛ به‌گونه‌ای که این‌بار نزاع‌های درون‌جریانی از جدل‌های لفظی و اتهام‌زنی عبور کرده و به تهدید به قتل رسیده است.

در روزهای اخیر، انتشار پیام‌ها، فایل‌های صوتی و اظهارات علنی میان چهره‌ها و گروه‌های مختلف مخالف، فضای اپوزیسیون را به‌شدت ملتهب کرده و شکاف‌های عمیق موجود در این جریان را بیش از پیش آشکار ساخته است.

برخی از این تهدیدها به‌صورت مستقیم و علنی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کاربران و حتی حامیان پیشین این جریان به‌دنبال داشته است.

