باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دو محقق آمریکایی میگویند که با مطالعه تصاویر ماهوارهای دریافتهاند که مسکو احتمالاً موشکهای بالستیک مافوق صوت جدید با قابلیت حمل کلاهک هستهای خود را در یک پایگاه هوایی سابق در شرق بلاروس مستقر میکند؛ تحولی که ادعا شده میتواند توانایی روسیه را برای پرتاب موشک در سراسر اروپا تقویت کند.
محققان ادعا میکنند که تا ۹۰ درصد مطمئن هستند روسیه در حال مستقر کردن پرتابگرهای اورشنیک در پایگاه هوایی نزدیک کریچف، حدود ۳۰۷ کیلومتری شرق مینسک، پایتخت بلاروس است.
روسیه اعلام کرده که قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی، موشکهای اورشینک خود را در بلاروس مستقر کند، اما مکان دقیق استقرار این موشکها هنوز مشخص نیست.
«اورشنیک» که به روسی به معنای درخت فندق است، نام موشک بالستیک جدید روسیه است که طبق گزارش ارتش اوکراین، سرعت آن به بیش از ۱۲ هزار کیلومتر در ساعت میرسد.
این موشک شش کلاهک دارد که طبق گزارشها هر کدام حاوی مهمات فرعی هستند و رهگیری آن بسیار دشوار توصیف شده است.
روسیه برای اولین بار پاییز سال گذشته از اورشنیک علیه اوکراین استفاده کرد. پوتین از قابلیتهای اورشنیک تمجید کرده و گفته است که کلاهکهای چندگانه آن آنقدر قدرتمند هستند که استفاده از چندین اورشینک در یک حمله متعارف میتواند به اندازه یک حمله هستهای ویرانگر باشد.
منبع: رویترز