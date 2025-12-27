باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - خبیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: در حال حاضر ۲۷ هکتار از اراضی این شهرستان زیرکشت گل نرگس قرار دارد و بیش از ۳۰۰ بهره‌بردار در این حوزه فعالیت می‌کنند.

او افزود: سالانه بیش از ۱۲ میلیون شاخه گل نرگس در خوسف تولید می‌شود که این شهرستان را به یکی از قطب‌های اصلی تولید این گل در کشور تبدیل کرده است.

خبیری با اشاره به اینکه کشت گل نرگس علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در رونق اقتصادی و توسعه گردشگری کشاورزی منطقه دارد اظهار کرد: برداشت این محصول از اواسط آبان آغاز می‌شود و همچون زعفران، گل نرگس نیز دارای خواص دارویی و درمانی ارزشمندی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف بیان کرد: گل نرگس در کاهش افسردگی، میگرن و سردرد مؤثر است و امروز در کشور‌های اروپایی به‌ویژه در حوزه رایحه‌درمانی جایگاه ویژه‌ای یافته است.