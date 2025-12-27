به گفته رئیس پلیس راه خراسان جنوبی حادثه رانندگی ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در محور دیهوک به کرمان، یک کشته و ۵ مصدوم بر جا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ کاظمی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: عصر دیروز با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۶۶ محور دیهوک به کرمان بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند، یک دستگاه پژو پارس که از کرمان به مقصد مشهد در حرکت بوده واژگون شده است که بر اثر این سانحه رانندگی ۶ نفر مصدوم شده‌اند که با بالگرد به بیمارستان منتقل و یک نفر در بیمارستان فوت کرده است.

سرهنگ کاظمی اظهار کرد: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه عدم توانایی راننده درکنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ تشخیص داده‌ شده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی تصریح کرد: رانندگان ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از هر گونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.