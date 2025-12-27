شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تعطیل نبودن مدارس و ادارات شهرستان رباط کریم استان تهران ابراز نارضایتی کر و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های اخیر وضعیت هوای شهر تهران و شهرستان‌های اطراف آلوده بوده و غلظت هوا افزایش یافته است؛ بطوریکه مدارس و اداره‌ها به صورت غیرحضوری و دورکاری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این روز‌ها اهالی شهرستان رباط کریم استان تهران شاهد آلودگی هوای شهرستان هستند.

اما با وجود آلودگی هوا مدارس و اداره‌ها بصورت حضوری دایر است و دانش آموزان و کارکنان باید بصورت حضوری در محل کار حضور پیدا کنند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با توجه به شرایط آب و هوای ناسالم شهر تهران و بالا بودن شاخص آلودگی در سطح استان و شهرستان‌های تابعه و در پی آن تعطیل شدن مدارس و ادارات دولتی برای مراقبت از سلامتی مردم و دانش آموزان متاسفانه بعلت خرابی سامانه اندازه گیری شاخص آلودگی در شهرستان رباط کریم استان تهران و عدم ارائه شاخص دقیق آلودگی به استانداری استان مردم و خصوصا دانش آموزان در معرض آسیب جدی قرار دارند.

در این اوضاع و احوال آلودگی هوا و ناسالم بودن شاخص در کلان شهر‌ها و تعطیلی مدارس و دورکار شدن ادارات برای مراقبت از سلامتی مردم و خصوصاً دانش آموزانی که ثمره زندگی پدر و مادرانی هستند که با زحمت و مشقت بسیار در حال بزرگ شدن می‌باشند، و امیدوار به آینده روشن برای آنها هستند، اما متاسفانه به علت از کار افتادن سامانه اندازه‌گیری شاخص آلودگی در شهرستان رباط کریم و عدم اعلام دقیق شاخص آلودگی و کارگروه ویژه در خصوص تصمیم گیری برای تعطیل نمودن مدارس و دستگاه‌های دولتی در این شهرستان با توجه به بالا بودن این شاخص بر اساس اعلام سایت جهانی خبری از تعطیلی مدارس و دورکار شدن ادارات دولتی نیست همچنین شایان ذکر است که در این شهرستان میزان دانش آموزان مبتلا به ویروس آنفولانزا در حال افزایش بوده که توجه بیشتری را می‌طلبد چرا که تعمیر و راه اندازی این سامانه حدودا پنج میلیارد تومن هزینه در بر دارد.

