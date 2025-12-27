رئیس مرکز اورژانس فارس گفت: تصادف مرگبار دو خودروی سواری در محور داراب–بندرعباس؛ ۳ نفر جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود عابد  گفت: گزارشی مبنی بر وقوع تصادف بین دو خودروی پژو ۲۰۶ و پژو ۴۰۵ در محور داراب–بندرعباس، بعد از روستای قلعه بیابان، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام و بلافاصله کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با دو دستگاه آمبولانس به محل فوریت اعزام شدند.

او گفت: در این سانحه، سه نفر از سرنشینان خودرو‌ها به دلیل شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بودند؛ یک مصدوم نیز پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، جهت ادامه درمان به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب منتقل شد.

منبع: اورژانس فارس

برچسب ها: تصادف مرگبار ، محور داراب بندرعباس ، اورژانس فارس
