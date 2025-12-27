جهان در مسیر نظامی گری + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تردید‌ها درباره سیاست‌های آمریکا در قبال ناتو و کاهش تعهدات امنیتی واشنگتن دولت‌های اروپایی را به بازنگری در راهبرد‌های نظامی خود سوق داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت ژاپن با هدف مقابله با چالش‌های امنیتی فزاینده، بودجه‌ دفاعی بی‌سابقه‌ای را برای سال مالی آینده این کشور تصویب کرد.

 

