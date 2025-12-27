جهان در مسیر نظامی گری + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0648\u0644\u062a \u0698\u0627\u067e\u0646 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0686\u0627\u0644\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0641\u0632\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0648\u062f\u062c\u0647\u200c \u062f\u0641\u0627\u0639\u06cc \u0628\u06cc\u200c\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0644 \u0645\u0627\u0644\u06cc \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0628 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n