کی‌یف در ساعات اولیه روز شنبه هدف انفجار‌های شدید و حملات هوایی قرار گرفت و مقامات هشدار دادند پایتخت اوکراین در معرض تهدید موشکی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - چندین انفجار قدرتمند روز شنبه کییف را لرزاند در حالی که مقامات هشدار دادند پایتخت اوکراین در معرض تهدید حمله موشکی قرار دارد.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف در پیام تلگرامی اعلام کرد: «انفجار در پایتخت. نیرو‌های دفاع هوایی در حال عملیات هستند. در پناهگاه‌ها بمانید!»

نیروی هوایی اوکراین نیز در ساعات اولیه روز شنبه اعلام وضعیت هشدار هوایی در سراسر این کشور کرد و در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که پهپاد‌ها و موشک‌ها در حال حرکت بر فراز چندین منطقه اوکراین از جمله پایتخت هستند.

روزنامه‌نگاران آژانس فرانسه‌پرس در کی‌یف انفجار‌های شدیدی را شنیدند که برخی با درخشش‌های برق آسا همراه بود و افق را به رنگ نارنجی روشن کرد.

تقریباً سه ساعت بعد، اداره نظامی منطقه کی‌یف اعلام کرد که به دلیل نزدیک شدن یک پهپاد، دفاع هوایی فعال شده است.

این حوادث در حالی رخ می‌دهد که ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین قرار است روز یکشنبه با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در فلوریدا دیدار کند تا در مورد طرح پیشنهادی برای پایان دادن به درگیری‌هایی که از سال ۲۰۲۲ ده‌ها هزار کشته بر جای گذاشته، بحث کنند.

روسیه روز جمعه زلنسکی و حامیان اتحادیه اروپایی او را متهم کرد که قصد دارند طرح میانجی‌گری آمریکا را «مردود» کنند.

بر اساس جزئیاتی که زلنسکی این هفته فاش کرد، آخرین طرح، یک پیشنهاد ۲۰ ماده‌ای است که جنگ را در خط مقدم کنونی متوقف می‌کند، اما راه را برای عقب‌نشینی اوکراین از شرق باز می‌گذارد، جایی که می‌توان مناطق حائل غیرنظامی ایجاد کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، حمله پهپادی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۰۶ دی ۱۴۰۴
دوماه دیگر اکراین پیچاره خواهد شد روسیه دندان به کل خاک اکراین تیز کرده
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۸ ۰۶ دی ۱۴۰۴
خدا بر بانییان جنگها لعنت بکند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۰۶ دی ۱۴۰۴
کودکان مظلوم اکراین
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۰۶ دی ۱۴۰۴
بیشتر سعی کنید بندر اودسا رو با موشک بزنيد
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۰۶ دی ۱۴۰۴
دیگه چی قربان ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۰۶ دی ۱۴۰۴
نوش جونشون
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۰۶ دی ۱۴۰۴
زلنسکی کشته بشه ، همه چی درست میشه
۳
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۰۶ دی ۱۴۰۴
عقلی نداری دیگه
Iran (Islamic Republic of)
نااشنا
۱۵:۱۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
زلنسگی فقط یه مترسکه و فرمانبردار آمریکا و ناتو جدیدا هم تابع اسراییل شده.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۰۶ دی ۱۴۰۴
خنده دار بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
شهروندان اوکراینی ، نگران نباشید این صدای رعد وبرقه
۱
۲
پاسخ دادن
