حاصل کار نمایندگان مازندران در هفته هشتم مسابقات لیگ ۳ فوتبال کشور، ۱ مساوی و ۲ شکست بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته هشتم لیگ ۳ فوتبال دریای آرین بابل در بازی خانگی خود به تساوی مقابل پشتیبانی نزاجا بسنده کرد و تیم‌های شهدای بابلسر و پرواز سیمرغ هم در بازی بیرون از خانه به ترتیب برابر شهید ابراهیم هادی البرز و ابومسلم خراسان شکست خوردند.

دریای‌آرین بابل که در ورزشگاه شهید چمران آمل از پشتیبانی‌نزاجا مشهد میزبانی کرد به تساوی ۲ بر ۲ و تقسیم امتیاز رضایت داد.

نیمه اول مسابقه با برتری ۲ بر ۱ مهمانان مشهدی به پایان رسید ولی دریای آرین بابل در نیمه دوم، گل مساوی و آخر بازی را به ثمر رساند.

مهدی رضی‌پور در دقیقه ۳۷ و مهدی میرزاپور در دقیقه ۵۰ برای دریای آرین بابل گلزنی کردند.

علی دهقان و علی قاسمی هم برای پشتیبانی نزاجا مشهد گل زدند.

دریای آرین بابل با وجود این تساوی ۱۳ امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر از شهدای بابلسر در جایگاه سوم گروه نخست لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور قرار گرفت.

پشتیبانی نزاجا مشهد هم با ۱۰ امتیاز، رتبه ششم جدول رده بندی را به خود اختصاص داد.

یاران شهید ابراهیم هادی البرز با یک گل تیم شهدای بابلسر را شکست داد.

محمد بهلول با تک گل ۳ امتیازی خود، اولین پیروزی فصل را برای یاران شهید ابراهیم هادی البرز به ارمغان آورد.

یاران شهید ابراهیم هادی البرز با کسب ۸ امتیاز، جایگاه نهم جدول را به خود اختصاص دادند.

پرواز سیمرغ، سومین باخت فصل را با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل ابومسلم خراسان در مشهد تجربه کرد.

شاگردان ابراهیم مرادی بر روی یک ضربه ایستگاهی و ضربه سر احسان قبادی به اولین گل بازی دست یافتند ولی نتوانستند برتری خود را حفظ کنند و ابومسلم خراسان با گل‌های رضا فاتح و محمدحسین گل‌محمدپور به پیروزی رسید.

ابومسلم خراسان ۱۰ امتیاز دارد و در رتبه هفتم گروه اول لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور قرار دارد و پرواز سیمرغ با کسب ۹ امتیاز، تیم هشتم جدول است.

سیمرغ زاگرس پرند با ۱۶ امتیاز صدر جدول رده بندی مسابقات است و صالحین شمیرانات هم با ۱ امتیاز کمتر در تعقیب صدرنشین است.