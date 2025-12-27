باورهای ذهنی زوجین، گاه نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت زندگی زناشویی دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - باورهای ذهنی زوجین، گاه نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت زندگی زناشویی دارند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند باورهایی مانند «تغییرناپذیری همسر»، «انتظار ذهن‌خوانی» و «مخرب بودن مخالفت» نه‌تنها صمیمیت را کاهش می‌دهد، بلکه احتمال اختلاف و طلاق را افزایش می‌دهد. کارشناسان معتقدند آگاهی و اصلاح این باورها می‌تواند کلید روابط پایدار و رضایت‌بخش باشد.

«باور به عدم تغییرپذیری همسر»، یعنی اعتقاد به عدم قابلیت همسر در تغییر رفتار و ناامیدی ازاصلاح رفتارها، به گونه‌ای که مصالحه با همسر را ناممکن می‎کند.
مهارت‌های شناختی در درک مسائل زناشویی و تغییر رابطه اهمیت زیادی دارد. گاهی زوجین به علت ناآگاهی، مجموعه‌ای از انتظارها، باورها وتصورات خیالی را که عمدتاً غیرواقع‌بینانه است و به کاهش ارتباط صمیمی می‌انجامد، در روابط زناشویی وارد می‌کنند. با افزایش شناخت و آگاهی، استنتاج افراد از مشاهده رفتار همسرشان به طور جدی واقعی می‌شود و از باورهای غیرمنطقی وخطاهای شناختی جلوگیری به عمل می‌آید.

بر اساس یافته‌های مولر، باورهایی که هر فرد درباره ازدواج و روابط صمیمانه در ذهن دارد، با رضایتمندی و میزان صمیمیت پس از ازدواج مرتبط است. نتایج تحقیقی در ایران نشان می‌دهد میزان باورهای غیرمنطقی، نظیر باور به تغییرناپذیری همسر، انتظار ذهن‌خوانی از همسر و باور به تخریب‌کننده بودن مخالفت در زنان متقاضی طلاق بیش از دیگر زنان است. این تحقیق، نقش‌آفرینی جدی باورهای زوجین را برروابط آنها تأیید می‌کند.

«توقع ذهن‌خوانی» نیز از باورهای غیرمنطقی زوجین است. با چنین باوری، طرفین انتظار دارند بدون بیان خواسته‌ها ونظرات‏شان، همسرشان احساسات، افکار ونیازهای آنها را بداند و برآورده کند.
«توقع ذهن‌خوانی» نیز از باورهای غیرمنطقی زوجین است. با چنین باوری، طرفین انتظار دارند بدون بیان خواسته‌ها ونظرات‏شان، همسرشان احساسات، افکار ونیازهای آنها را بداند و برآورده کند.
باور به «تخریب‌کننده بودن مخالفت» نیز به معنای تفسیر منفی اختلاف نظرهاست؛ به این معنا که نمی‌توان اختلاف‌نظرها را مطرح کرد و برطرف ساخت. بنابراین، تلاش زوجین در این امر بی‎حاصل است.

