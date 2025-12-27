سرپرست اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین گفت: برای محور قزوین - بوئین‌زهرا - ساوه و سه محور مهم جنوبی استان، قرارداد جامع ۵۰۰ میلیارد تومانی منعقد شده و تاکنون ۲۵ درصد پیشرفت داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - مهدی رشوند سرپرست اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین گفت: محور قزوین - بوئین‌زهرا - ساوه در بسیاری از نقاط نیازمند بهسازی است، محور قزوین - بوئین‌زهرا تا گردنه هجیب که ۹۲ کیلومتر طول دارد، در حوزه استان قزوین قرار می‌گیرد، برای این محور و همچنین محور‌های بوئین‌زهرا–اشتهارد و بوئین‌زهرا - دانسفهان، یک قرارداد جامع ۵۰۰ میلیارد تومانی منعقد شده است.

وی بیان کرد: امسال در بخش بوئین‌زهرا - اشتهارد به طول ۳۲ کیلومتر (رفت و برگشت)، محور بوئین‌زهرا - قزوین محدوده پایانه بار به طول ۶ کیلومتر و محور بوئین‌زهرا - دانسفهان به طول ۵ کیلومتر عملیات بهسازی و روکش آسفالت انجام شده است.

رشوند گفت: اولویت بعدی، محدوده پمپ بنزین قهرمانی تا میدان امام رضا (کمربندی بوئین‌زهرا) است و اجرای مراحل بعدی بر اساس اولویت‌بندی پیش خواهد رفت، این قرارداد تاکنون ۲۵ درصد پیشرفت داشته و بخش عمده‌ای از مشکلات این محور در سال آینده برطرف خواهد شد.

