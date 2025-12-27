باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- سرهنگ سلمان خدادوستی از پیچیدگی‌های اخیر قوانین مربوط به خرید و فروش طلا در فضای مجازی و سامانه‌های آنلاین سخن گفت و بر لزوم آگاهی شهروندان از شرایط قانونی خرید طلا تأکید کرد.

وی در این خصوص اظهار داشت: با تصویب دستورالعمل‌های جدید برای ساماندهی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره، پلیس امنیت اقتصادی نقش بسیار مهمی در نظارت، برخورد و پیگرد تخلفات در این حوزه دارد. این اقدامات می‌تواند در پیشگیری از جرائم اقتصادی و حفظ حقوق شهروندان بسیار موثر باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان با اشاره به گزارش‌های اخیر درباره خرید و فروش طلا در پلتفرم‌های مانند «دیوار»، «شیپور» و سایر شبکه‌های اجتماعی، تصریح کرد: خرید و فروش طلا در این پلتفرم‌ها به‌ویژه طلا‌های دست دوم، بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی، می‌تواند منجر به تخلفات جدی از جمله کلاهبرداری و پولشویی شود.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین صنفی طلا و جواهر، هرگونه خرید و فروش طلا باید از طریق واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب معتبر صورت گیرد. در غیر این صورت، این نوع معاملات مشمول تخلفات صنفی و در برخی موارد جرم اقتصادی خواهد بود.

سرهنگ خدادوستی در پایان به تشریح مقررات قانونی جدید در زمینه خرید و فروش طلا در فضای مجازی پرداخت و گفت:پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا نیز باید مجوز رسمی از مراجع مربوطه، مانند بانک مرکزی، دریافت کنند و تحت نظارت سامانه‌های نظارتی فعالیت کنند. بنابراین، خریداران باید هنگام خرید طلا در فضای مجازی از اعتبار فروشندگان و صحت اطلاعات ارائه‌شده اطمینان حاصل کنند.