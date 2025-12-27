باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - شاهین خیری، کارشناس فوتبال، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد تیم استقلال در دیدار اخیر اظهار داشت: استقلال در این بازی نمایش بسیار خوبی داشت و به نظر من همه چیز عالی بود. تیم با تمام توان جنگید و تقریباً همه بازیکنان روز خوبی را پشت سر گذاشتند. کاملاً مشخص بود که بازیکنان از جان و دل مایه گذاشتند و جا دارد از همه آنها تشکر کرد. به نظرم استقلال باید در همه بازی‌ها با همین شکل و روحیه ظاهر شود.

وی افزود: البته با وجود اینکه در نیمه اول به گل رسیدیم، می‌توانستیم کمی محتاط‌تر عمل کنیم، چون با همین نتیجه هم صعود می‌کردیم. با این حال، زمانی که حریف ۱۰ نفره شد، استقلال می‌توانست شجاعانه‌تر بازی کند. با وجود ۱۰ نفره شدن حریف، تیم کمی عقب کشید و حتی یکی دو موقعیت جدی به حریف داد که نزدیک بود گل بخوریم.

خیری ادامه داد: خوش‌شانس بودیم که آن موقعیت‌ها تبدیل به گل نشد؛ از جمله صحنه‌ای که بازیکن برزیلی المحرق در موقعیت تک‌به‌تک توپ را بیرون زد یا شوتی که از پشت محوطه جریمه زده شد. به نظرم این‌که به چنین تیمی باج بدهیم، حتی با یک بازیکن کمتر، اصلاً خوب نیست.

پیشکسوت استقلال در ادامه درباره نوسان تیم گفت: در مجموع عملکرد استقلال خوب بود، اما یک نکته ذهنم را درگیر می‌کند؛ میزان تلورانس تیم در هر ۹۰ دقیقه. طبیعی است که تیم گاهی دفاع و گاهی حمله کند، اما مشکل این است که بعضی وقت‌ها بازیکنان ناگهان بازی را رها می‌کنند؛ چه وقتی جلو هستند و چه وقتی عقب می‌افتند. نمونه آن بازی لیگ مقابل خیبر بود؛ نیمه اول عالی بازی کردیم، اما نیمه دوم انگار تیم کاملاً نشست.

وی افزود: در چنین شرایطی بازیکنان باتجربه باید نقش پررنگی داشته باشند. مثلاً روزبه چشمی که کاپیتان تیم است، باید با صحبت کردن و انرژی دادن، وسط زمین تیم را جمع کند و بازیکنان را هدایت کند. البته منظورم فقط روزبه نیست؛ دیگر بازیکنان باتجربه هم می‌توانند تأثیرگذار باشند.

خیری درباره بازیکنان خارجی استقلال گفت: بازیکنانی که تازه از خاورمیانه آمده‌اند، زمان می‌برد تا هماهنگ شوند. نازون کم‌کم با تیم جور می‌شود و یاسر آسانی از همان روز اول توانایی‌های خود را نشان داد. منیر هم پس از چند هفته بهتر شد و همان بازیکن باهوش و جنگنده همیشگی است. نباید هیچ‌کدام از این بازیکنان از دست بروند.

وی درباره اندونگ افزود: اندونگ که از تیم جدا شده، بازیکن بسیار قوی و باهوشی بود و حضور مؤثری در میانه میدان داشت. کمی ضعف آگاهی محیطی داشت که نسبت به قبل بهتر شده بود.

خیری در خصوص اهمیت جام حذفی گفت: استقلال باید جام حذفی را با جدیت دنبال کند. این جام هم یک افتخار است و باید کاملاً جدی گرفته شود. با فشردگی مسابقات لیگ، آسیا و جام حذفی، مدیریت فشار روی بازیکنان اهمیت دارد و امیدوارم ساپینتو از جوانان تیم هم استفاده کند تا بازیکنان اصلی دچار مصدومیت نشوند.

وی در پایان درباره دیدار آینده مقابل گل‌گهر اظهار کرد: بازی سختی در پیش داریم، اما با روحیه بازیکنان و نمایش‌هایی که داشتند، مطمئنم استقلال می‌تواند این مسابقه را هم ببرد. امیدوارم تیم روند خود را ادامه دهد و در لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی موفق باشد. همچنین امیدوارم هواداران مثل همیشه پشت تیم بمانند و از تیم حمایت کنند.