سخنگوی فدراسیون فوتبال با انتشار پیامی در فضای مجازی از برخی دست اندرکاران باشگاه تراکتور انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر علوی سخنگو و مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال پس از حاشیه‌های شب گذشته توسط مالک تراکتور در فضای مجازی پستی را منتشر کرد.

علوی در این پشت نوشته است:

کنایه سخنگوی فدراسیون فوتبال به حاشیه سازی مالک تراکتور

