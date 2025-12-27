مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرزی هیرمند گفت: پیش بینی می‌شود ۲۵۰۰تن محصول گلخانه‌ای در شهرستان هیرمند برداشت و روانه بازار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ مهدی شادمان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرزی هیرمند در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار داشت:در شهرستان هیرمند ۱۴۰۰ گلخانه خانگی و صنعتی وجود دارد که انواع گوجه، خیار، فلفل... در آنها تولید می‌شود.

وی افزود: پیش بینی می‌شود با آغاز فصل برداشت ۲۵۰۰تن محصول گلخانه‌ای از این گلخانه‌ها برداشت شود.

 

شادمان با اشاره به گلخانه‌های موجود برای ۲۶۰۰نفر شغل ایجاد کرده‌اند، تصریح کرد:اولین محصولی که در این شهرستان به مرحله برداشت می‌رسد خیار است.

وی گفت: این تعداد گلخانه نشانه توانمندی کشاورزان در بهره برداری از شیوه‌های نوین در کاشت و برداشت صیفی جان است.

 

