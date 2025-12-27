باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کلید فتح بیت المقدس در نگاه شهید سلیمانی + فیلم

سخنرانی شهید سلیمانی درباره شرط آزاد سازی بیت المقدس، که در تاریخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ در عملیات والفجر مقدماتی انجام گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید حاج قاسم سلیمانی در تاریخ بهمن سال ۱۳۶۱ در عملیات والفجر مقدماتی نکات قابل توجهی از آزادسازی بیت‌المقدس ارائه می‌کند و می‌گوید: قدرت اسلام که خداوند تائیدش کرده و نصرت خدا رویش هست، بیش از این چیز‌ها است. اگر امروز فکر در سر همه هست که ما می‌رویم بیت‌المقدس را آزاد می‌کنیم، این چیزی نیست که واقعاً نشود. این می‌شود. بالاتر از بیت‌المقدس هم آزاد می‌شود. آن شعاری که می‌دهند که می‌گویند ما می‌خواهیم کاخ‌های آمریکا را کاخ‌های سفیدش را سیاه کنیم، این به مرحله اجرا هم می‌آید ولی شرطش توکل است. شرطش این است که ما بتوانیم از این نصرت‌های خدا، از این انعام خدا، از این نعمت‌های خدا درست استفاده کنیم.

