باشگاه خبرنگاران جوان ، سمیه بشارتی _ سردار حسین حسن پور ، فرمانده انتظامی گیلان در جمع خبرنگاران اظهار کرد : مبارزه با مواد مخدر به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه مواد مخدر هر ساله قربانی در جامعه می گیرد، گفت : از ابتدای امسال تاکنون ۴ تن و ۲۱۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر در گیلان کشف و ثبت شده است.‌



سردار حسن پور افزود : در این مدت ۲۲هزار و ۴۰۰ نفر خرده فروش و قاچاقچی دستگیر شدند .‌

وی با بیان اینکه عموم مردم در افزایش تولید امنیت نقش به سزایی دارند، گفت : برای مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر همه باید در صحنه باشند، برای مقابله باهر گونه فعالیت در توزیع ، مصرف و قاچاق مواد مخدر دستگاه قضا و نیروی انتظامی جدی است.

سردار حسن پور با تاکید بر اینکه با مواد مخدر به طور جدی مقابله می شود، افزود : اجرای و توسعه طرح آرامش در دستور کار قرار دارد با اجرای این طرح ، آرامش بیش از پیش در جامعه فراهم می شود.‌