فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه مواد مخدر هر ساله قربانی در جامعه می گیرد، گفت : از ابتدای امسال تاکنون ۴ تن و ۲۱۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر در گیلان کشف و ثبت شده است.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ، سمیه بشارتی _  سردار حسین حسن پور ، فرمانده انتظامی گیلان  در جمع خبرنگاران اظهار کرد : مبارزه با مواد مخدر به طور جدی  در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه مواد مخدر هر ساله قربانی در جامعه می گیرد، گفت : از ابتدای امسال تاکنون ۴ تن و ۲۱۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر در گیلان کشف و ثبت شده است.‌


سردار حسن پور افزود : در این مدت ۲۲هزار و ۴۰۰ نفر خرده فروش و قاچاقچی دستگیر شدند .‌

 وی با بیان اینکه عموم مردم  در  افزایش  تولید  امنیت نقش به سزایی دارند، گفت :  برای مبارزه  با پدیده شوم مواد مخدر همه باید در صحنه باشند، برای مقابله باهر گونه  فعالیت در  توزیع ، مصرف و قاچاق مواد مخدر دستگاه قضا  و نیروی انتظامی  جدی است. 

سردار حسن پور با تاکید بر اینکه با مواد مخدر به طور جدی مقابله می شود، افزود :  اجرای  و توسعه طرح آرامش در دستور کار قرار دارد با اجرای این طرح  ، آرامش بیش از پیش در جامعه فراهم می شود.‌

برچسب ها: مواد مخدر ، گیلان
خبرهای مرتبط
رشت؛
کشف مواد مخدر در گیلان
گیلان؛
کشف 4 کیلو شیشه در رشت
رشت؛
کشف مواد مخدر در گیلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
کشف بیش از ۴ تن انواع مواد مخدر در گیلان
امحاء بیش از یک تن مواد مخدر در گیلان