باشگاه خبرنگاران جوان؛ بابک هدائی اظهار کرد: سامانه آسایار از سال ۱۳۹۹ با هدف الکترونیکی شدن پرونده بیماران، تسهیل فرآیند ثبت مأموریت‌ها و افزایش دقت و سرعت ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در استان کردستان راه‌اندازی شد و اکنون پس از گذشت پنج سال، نسخه جدید و به‌روزشده این سامانه با قابلیت‌ها و امکانات پیشرفته‌تر در مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های فنی سامانه آسایار، مهم‌ترین تغییرات نسخه جدید را اعلام کرد : افزودن امکان تریاژ چهارسطحی به سامانه، با هدف اولویت‌بندی دقیق‌تر مأموریت‌ها، امکان دریافت موقعیت جغرافیایی مددجویان به‌صورت پیامکی جهت تسریع در اعزام آمبولانس، افزوده شدن پروتکل‌های آفلاین و آموزش‌های برخط در نسخه ویژه تکنسین‌ها، فراهم شدن امکان دورکاری همکاران واحد ارتباطات با توجه به تحت وب شدن سامانهرفع مشکلات مربوط به دریافت نوتیفیکیشن‌ها، همچنین بهبود مدیریت منابع گوشی با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های زبان‌های برنامه‌نویسی است.

هدائی در پایان تأکید کرد: توسعه این سامانه با رویکرد کاربرمحور و بر اساس نیاز‌های عملیاتی پرسنل اورژانس انجام شده و نقش مؤثری در افزایش دقت، سرعت و کیفیت خدمات فوریت‌های پزشکی در سطح استان خواهد داشت.

گفتنی است راه‌اندازی نسل جدید سامانه آسایار، بخشی از برنامه‌های راهبردی اورژانس ۱۱۵ استان کردستان در مسیر تحول دیجیتال، هوشمندسازی خدمات و ارتقای رضایتمندی شهروندان محسوب می‌شود.

منبع: روابط عمومی اورژانس استان