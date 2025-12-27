فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: ۹ تن برنج و ۱۸ هزار و ۷۱۱ بطری روغن خوراکی احتکار شده به ارزش ۴۵ میلیارد ریال در اردبیل کشف و ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار جواد تقوی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل طرح مبارزه با قاچاق و احتکار کالا‌های اساسی را همزمان با سراسر کشور به مدت ۷۲ ساعت و با همکاری مأموران انتظامی و پلیس‌های تخصصی اجرا کردند.

او افزود: با اجرای این طرح ۹ تن برنج و ۱۸ هزار و ۷۱۱ بطری روغن خوراکی احتکار شده به ارزش ۴۵ میلیارد ریال و ۲ تن و ۲۰۰ کیلو نهاده دامی، ۲ تن آرد و ۱۰ هزار و ۹۰۳ قلم سایر کالا که همگی قاچاق بودند، به ارزش ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به تشکیل ۱۰ پرونده در رابطه با کشفیات به دست آمده در این طرح تصریح کرد: در این طرح ۹ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شده و پنج دستگاه خودرو توقیف شد.

منبع: نیروی انتظامی

برچسب ها: احتکار برنج ، روغن خوراکی ، مراجع قضایی
خبرهای مرتبط
کشف انبار احتکار برنج و پوشک در گرمی
کشف ۳۵ تن برنج احتکار شده در مشگین شهر/قاچاقچیان دارو و لوازم بهداشتی در مشگین شهر دستگیر شدند
تشکیل 127پرونده احتکار در اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
هشدار دامپزشکی اردبیل در خصوص شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان
تداوم باد شدید تا روز چهارشنبه در اردبیل
ارائه مشوق‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شهرستان انگوت
کشف ۹ تن برنج احتکاری در اردبیل
تامین زمین احداث هزار و۴۰۹ کلاس درس در شهرستان اردبیل