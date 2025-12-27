فرماندار اردبیل گفت: درحال حاضر زمین احداث هزارو ۴۰۹ کلاس درس در قالب طرح نهضت مدرسه سازی در شهرستان اردبیل تامین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - فرزاد قلندری امروز در جلسه نهضت مدرسه سازی گفت: درحال حاضر زمین احداث هزارو ۴۰۹ کلاس درس در شهرستان اردبیل که تعهد شهرستان درقالب نهضت مدرسه سازی بوده تامین شده است ودراین راستا مشکلی وجود ندارد.
او بیان کرد: از این تعداد عملیات اجرایی ۴۰۹ کلاس درس در قالب ۴۳ پروژه شروع شده است وبقیه هم درمدت زمان مشخص شده شروع میشود.
فرماندار اردبیل بااشاره به تاکیدات رئیس جمهور و استاندار اردبیل بر نهضت مدرسه سازی گفت:دراین زمینه درشهرستان اردبیل طبق برنامه ریزیهای انجام شده پروژههای نهضت مدرسه سازی پیش میرودو تسهیل عملیات اجرایی این پروژهها اولویت اساسی است.
او تصریح کرد:یکی از اولویتهای دولت توسعه فضای آموزشی درفالب نهضت مدرسه سازی و توجه ویژه به آموزش وپرورش است واز این فرصت وحمایت ویژه دولت باید به نحواحسن در پشبرد اهداف نهضت مدرسه سازی درشهرستان استفاده شود.
قلندری براستفاده از گروههای محله محور ومردمی در نهضت مدرسه سازی تاکید کرد وگفت:این گروهها در پروژههای نهضت مدرسه سازی شهرستان مشارکت دارند ودراین زمینه پنجاه محله در شهر اردبیل هدف بوده و ونیاز است این امر بافرهنگ سازی شتاب بیشتری گیرد.
فرماندار اردبیل بر تسهیل اخذ پروانه پروژههای نهضت مدرسه سازی تاکید کرد و افزود:دراین زمینه اقدامات لازم انجام شده واین امر باید به سهولت انجام میشود.
او با اشاره به کمبود فضای آموزشی درشهرستان اردبیل بیان کرد: امیدواریم باتکمیل پروژههای مشخص شده به سرانه مناسب در فضای آموزشی برسیم.