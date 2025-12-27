وزارت انرژی اوکراین اعلام کرد در پی حملات اخیر روسیه به زیرساخت‌های انرژی این کشور، برق شهر کی‌یف قطع شده و مناطق دیگری از جمله چرنیهیف نیز آسیب دیده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش وزارت انرژی اوکراین، حملات اخیر روسیه به زیرساخت‌های انرژی این کشور باعث شد شهر کی‌یف بدون برق بماند. منطقه چرنیهیف نیز از این حملات آسیب دیده است.

این وزارتخانه در پیامی در تلگرام اعلام کرد:«به محض آنکه شرایط امنیتی اجازه دهد، نیرو‌های امدادی و کارکنان بخش انرژی کار برای رفع پیامد‌های این حمله را آغاز خواهند کرد تا برق مناطق آسیب‌دیده دوباره وصل شود.»

در پی حمله موشکی بالستیک روسیه، صدای انفجار‌ها در پایتخت اوکراین، کی‌یف، و همچنین در چرنیهیف شنیده شد. در حال حاضر، آژیر‌های هشدار حمله هوایی در تمامی مناطق اوکراین همچنان فعال هستند.

پیش‌تر در طول شب، کی‌یف هدف موشک‌های هایپرسونیک (فراصوت) و بالستیک قرار گرفته بود. ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، اعلام کرد که در نتیجه این حملات، چهار نفر به بیمارستان منتقل شده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

ای ملت بیچاره وبیگناه اکراین که به دام جهل یک دلقک افتادد
