معاون تأمین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی کشور از وجود ۱۱۲ هزار معلول بدون مسکن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود حسینآبادی با تشریح آخرین وضعیت مسکن افراد دارای معلولیت، سیاستهای حمایتی سازمان، اولویتهای اجرایی و شیوههای تأمین مسکن برای گروههای مختلف جامعه هدف گفت: تأمین مسکن مناسب یکی از دغدغههای جدی بخشی از خانوارهای دارای معلولیت در کشور است، بر اساس آخرین اطلاعات جمعآوریشده در سازمان بهزیستی بیش از ۱۱۲ هزار و ۵۰۸ نفر از مددجویان همچنان فاقد مسکن مستقل هستند که این موضوع بهویژه در میان خانوارهای کمدرآمد، خانوارهای دارای چند عضو معلول و ساکنان مناطق محروم نمود بیشتری دارد.
وی اضافه کرد: سازمان بهزیستی هر سال با رصد مستمر وضعیت این خانوارها، برنامههای حمایتی خود را متناسب با نیاز واقعی آنها طراحی و اجرا میکند، سیاستهای سازمان بهزیستی در حوزه مسکن، مبتنی بر تداوم برنامههای حمایتی مؤثر سالهای گذشته است و تمرکز اصلی ما همچنان بر رفع مشکل مسکن خانوارهای دارای چند عضو معلول و خانوارهای کمدرآمد تحت پوشش قرار دارد.
حسینآبادی ادامه داد: در همین راستا سازمان بهزیستی علاوه بر استفاده از ظرفیتهای داخلی، زمینه انعقاد تفاهمنامهها و توسعه مشارکت با دستگاهها، نهادهای عمومی و خیریهها را برای افزایش دامنه حمایتها دنبال میکند تا بتواند پاسخگوی نیاز تعداد بیشتری از متقاضیان باشد.
احیای مسئولیت اجتماعی صنایع و دستگاهها برای مسکندار کردن معلولان
معاون تأمین و توسعه مسکن مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور افزود: امسال با توجه به رویکرد رئیس سازمان و اجرای راهبردهای اساسی سازمان که شامل مشارکتجویی، فرصتآفرینی و اجتماعیسازی است تلاش این معاونت بر همافزایی و احیای مسئولیت اجتماعی سایر دستگاهها و صنایع متمرکز شده است.
حسینآبادی گفت: این رویکرد شامل برنامهریزی برای بهرهگیری حداکثری از فرصتهای برونسازمانی و درونسازمانی، استفاده از منابع مالی و غیرمالی در راستای کمک به تأمین مسکن گروه هدف، پیگیری، تسهیلگری و مطالبهگری از ادارات، دستگاهها و متولیان امر تأمین مسکن اقشار کمدرآمد بهمنظور کمک به تأمین مسکن جامعه هدف تحت پوشش، برنامهریزی برای انعقاد و اجرای تفاهمنامههای مشترک با ادارات، نهادها و دستگاههای مرتبط و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در قوانین بالادستی در سطح استانها و همچنین مدیریت منابع مالی درون و برون سازمانی برای اختصاص به تأمین مسکن گروه هدف است.
وی درباره اینکه بهزیستی بیشتر بر کدام نوع حمایت مسکن تمرکز دارد، ساخت، خرید مسکن، کمکهزینه اجاره یا ودیعه مسکن، گفت: رویکرد سازمان بهزیستی در این حوزه، رویکردی ترکیبی است و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و توان متقاضیان از بستههای مختلف حمایتی شامل کمکهزینه احداث مسکن، خرید مسکن و تأمین ودیعه اجاره استفاده میشود، تلاش ما این است که تمام متقاضیان واجد شرایط بستهای متناسب با وضعیت خود دریافت کنند.
کدام گروه از افراد دارای معلولیت در اولویت دریافت مسکن قرار دارند؟
معاون تأمین و توسعه مسکن مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی اظهار کرد: در اولویتبندی حمایتهای مسکن، شاخصهایی مانند سطح درآمد خانوار، وضعیت سکونت، شدت معلولیت، تعداد اعضای معلول در خانواده و شرایط خاص اجتماعی مدنظر قرار میگیرد.
حسین آبادی افزود: این شاخصها در بررسیهای میدانی و ثبت گزارشهای مددکاری مورد توجه قرار میگیرند و مبنای دستهبندی میزان نیازمندی برای دریافت خدمات محسوب میشوند. بر همین اساس این شاخصها ملاک ارسال مدارک از سوی حوزههای تخصصی به معاونت تأمین و توسعه مسکن خواهد بود.
وی تأکید کرد: در تأمین مسکن جامعه هدف توسط این معاونت، اولویتبندی جداگانهای خارج از حوزههای تخصصی وجود ندارد اما خانوادههای دارای چند عضو معلول نیازمند همواره در اولویت برنامههای حمایتی سازمان قرار داشتهاند و برای این گروه تلاش میشود با جلب مشارکت دستگاهها و نهادهای همکار از جمله نهادهای انقلابی علاوه بر سهم سازمان بهزیستی حمایتهای گستردهتری فراهم شود.
وضعیت اعطای مسکن به زنان سرپرست خانوار چگونه است؟
معاون تأمین و توسعه مسکن مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی گفت: با توجه به اینکه سازمان بهزیستی بهطور مستقیم گزینه اعطای مسکن را در اختیار ندارد و وظیفه آن در قالب «کمکهزینه تأمین مسکن» تعریف شده است، تمام روشهای تأمین مسکن از جمله خرید یا احداث، کمکهزینه اجاره و ودیعه مسکن در قالب کمکهای بلاعوض و تسهیلات قرضالحسنه بانکی موضوع بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سنواتی برای زنان سرپرست خانوار همانند سایر مددجویان واجد شرایط اعمال میشود.
حسین آبادی خاطرنشان کرد: هدف از تصویب این قوانین، در راستای اجرای بندهای مرتبط با تأمین مسکن اقشار کمدرآمد در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین مطابق قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، فراهم آوردن تسهیلات قرضالحسنه مناسب برای تأمین مسکن محرومان و نیازمندان جامعه، بهبود شرایط زندگی و کاهش نابرابریهای اجتماعی است.
وی افزود: تأمین مسکن مناسب همچنان یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی پیشروی بخشی از افراد دارای معلولیت در ایران است، موضوعی که در سالهای اخیر بهویژه با افزایش هزینههای مسکن و اجارهبها به دغدغهای پایدار برای بسیاری از خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی تبدیل شده است، در چنین شرایطی، سیاستها و برنامههای حمایتی دولت در حوزه مسکن نقشی تعیینکننده در کاهش فشارهای معیشتی و ارتقای کیفیت زندگی این گروه ایفا میکند.
منبع: بهزیستی