باشگاه خبرنگاران جوان- نشمیل احمدیانی اظهار کرد: فعالیت سیستم بارشی در توابع شهرستان‌های مریوان، بانه سروآباد و غرب شهرستان‌های سقز و دیواندره طی روز یکشنبه در محدوده هشدار سطح قرمز است.

وی افزود: زمان شروع سامانه بارشی از روز یک شنبه تا اواخر همان روز خواهد بود.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا استان گفت: سامانه بارشی عمدتا به صورت برف مه گرفتگی و کاهش محسوس دید افقی وزش باد گاهی شدید و کولاک برف بویژه در ارتفاعات جاده‌ها و گردنه‌ها است.

احمدیانی بیان کرد: این سامانه بیشتر در مناطق نیمه غربی به ویژه شهرستان‌های مریوان بانه سروآباد و غرب شهرستان سقز و مناطق زرینه، هزارکانیان و نساره است.

منبع: هواشناسی استان